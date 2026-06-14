Čim je pas po imenu Leks ugledao automobil, uzbuđeno je potrčao ka njemu sa plišanom igračkom u ustima, a njegova reakcija je oduševila mnoge gledaoce.
Na snimku se vidi kako Leks iz daljine uočava automobil i odmah kreće ka njemu.
Sa svojom omiljenom igračkom u ustima, labrador trči preko prilaza i srećno maše celim telom dok žuri da pozdravi vlasnika. U opisu videa piše: „Bez obzira na to kakav vam je bio dan, neko je uvek srećan što ste kod kuće.“
Video je brzo privukao pažnju ljubitelja pasa. Imao je veliki broj lajkova i 2.2 miliona pregleda.
Mnogi su u njegovom ponašanju prepoznali svoje ljubimce.
„To kako maše celim telom me je osvojio, preslatko“, napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: „Donosim ti igračku. To je velika stvar.“ Drugi sljudi su takože komentarisali emotivan prizor i naglašavali da se vidi koliko se labrador raduje svom vlasniku.
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