Život sa psom donosi mnogo ljubavi i lepih trenutaka, ali i svakodnevnu brigu o čistoći doma. Dlake na nameštaju, tragovi šapa i karakterističan pseći miris često su deo svakodnevice vlasnika kućnih ljubimaca. Ipak, postoje rase pasa koje su poznate po tome što se vrlo malo linjaju, retko imaju neprijatan miris i generalno zahtevaju manje održavanja.

Za ljude koji žele uredan dom, izbor rase može imati značajnu ulogu. Neki psi gotovo da ne ostavljaju dlake po odeći i nameštaju, dok su drugi poznati po izuzetnoj higijeni i čistom krznu.

Rase koje se najmanje linjaju

Među psima koji ostavljaju najmanje dlaka posebno se izdvajaju američki golokoži terijer i ksoloickuintli, drevna meksička rasa poznata po gotovo potpunom odsustvu dlake. Budući da nemaju gusto krzno, vlasnici nemaju problem sa dlakama po stanu, ali je ovim psima potrebna dodatna zaštita kože od sunca i hladnoće.

Odličan izbor za uredan dom su i patuljasta pudla i bedlington terijer. Njihova dlaka opada znatno manje nego kod većine drugih rasa, pa se retko može pronaći na nameštaju, tepisima ili garderobi. Zbog specifične strukture krzna, redovno šišanje i četkanje ostaju važan deo nege.

Psi koji nemaju izražen pseći miris

Basenji se često nalazi na listama najurednijih pasa na svetu. Ova rasa poznata je po tome što mnogo vremena provodi uređujući sopstvenu dlaku, zbog čega je mnogi upoređuju sa mačkama. Osim toga, basenji gotovo da nema karakterističan pseći miris.

Slične osobine ima i japanski čin. Iako poseduje dugu i svilenkastu dlaku, poznat je po tome što prirodno održava uredan izgled i ne zahteva preterano često kupanje.

Iznenađujuće, među rasama koje nemaju izražen telesni miris nalazi se i čau-čau. Iako ima bogato i gusto krzno, uz redovno četkanje može ostati čist i uredan tokom većeg dela godine.

Hrtovi među najlakšima za održavanje

Ljubitelji pasa koji traže rasu sa minimalnim zahtevima za negu često biraju hrta ili vipeta. Njihova kratka i glatka dlaka lako se održava, ne zadržava mnogo nečistoća i retko izaziva probleme sa linjanjem.

Na listi najurednijih rasa nalazi se i faraonski pas, jedna od najstarijih poznatih rasa na svetu. Njegova kratka dlaka zahteva minimalnu negu, a zanimljivo je da može da promeni boju nosa i unutrašnjosti ušiju kada je uzbuđen ili srećan.

Nijedan pas nije potpuno bez održavanja

Iako pojedine rase zahtevaju manje nege od drugih, stručnjaci podsećaju da nijedan pas nije potpuno bez održavanja. Redovno četkanje, nega zuba, čišćenje ušiju, skraćivanje noktiju i kvalitetna ishrana ostaju ključni za zdravlje i uredan izgled svakog ljubimca.

Pravilan izbor rase može značajno olakšati održavanje doma, ali odgovorna briga o psu ostaje najvažniji faktor za zajednički i prijatan život.