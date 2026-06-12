Sa dolaskom leta i temperaturama koje prelaze 30 stepeni, većina vlasnika pasa pojačano dahtanje automatski povezuje sa vrućinom. Međutim, stručnjaci upozoravaju da uzrok može biti potpuno drugačiji – stres, strah ili anksioznost.

Dr Ema Skejls-Teobald, stručnjak za ponašanje pasa, ističe da preterano dahtanje nije uvek samo fiziološka reakcija na toplotu, već može biti i znak emocionalnog preopterećenja.

Iako je dahtanje normalan način na koji psi regulišu telesnu temperaturu tokom vrućih dana ili nakon fizičke aktivnosti, problem nastaje kada se javlja bez očiglednog razloga, poput šetnje ili izlaganja visokim temperaturama.

Kako prepoznati da je pas pod stresom?

Pored ubrzanog disanja, postoje i drugi znaci koji mogu ukazivati na to da se pas oseća nesigurno ili uplašeno:

Podvijen rep – pas drži rep nisko ili potpuno uz telo

– pas drži rep nisko ili potpuno uz telo Drhtanje i spuštene uši – vidljivi znaci nelagodnosti i straha

– vidljivi znaci nelagodnosti i straha „Kitovo oko” – izražena beonjača oka zbog napetosti

– izražena beonjača oka zbog napetosti Gubitak interesa – pas ignoriše igru, hranu i okolinu

Ovi signali često ukazuju da se pas nalazi u stresnoj situaciji ili nepoznatom okruženju.

Kako pomoći psu da se opusti?

Stručnjaci savetuju postepene promene u svakodnevnoj rutini kako bi pas lakše prevazišao anksioznost i razvio osećaj sigurnosti.

Promenite rutu šetnje

Umesto iste svakodnevne staze, povremeno birajte nova mesta. Dozvolite psu da bez žurbe istražuje okolinu, jer njuh ima ključnu ulogu u njegovom doživljaju sveta.

Pratite tempo psa

Ako je pas nesiguran, važno je da mu se ne nameću situacije koje ga preplavljuju. Ostavite mu prostora da sam istražuje i prilagođava se.

Nagrađujte pozitivno ponašanje

Smirenost i hrabrost u novim situacijama treba nagraditi pohvalom ili poslasticom, kako bi pas povezao iskustvo sa nečim prijatnim.

Uvodi promene postepeno

Novi prostori i iskustva treba da budu kratki i prilagođeni psu, bez forsiranja i preopterećenja.

Pravilnim pristupom i razumevanjem signala koje pas šalje, vlasnici mogu značajno doprineti njegovom emocionalnom zdravlju i opštem kvalitetu života.