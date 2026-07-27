Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević reagovao je na izjavu ministarke evropskih poslova Maide Gorčević da se u Savetu Evropske unije formira tim za crnogorski jezik.

Knežević je na društvenoj mreži X ocenio da ova odluka potvrđuje njegove ranije tvrdnje o tome da neće doći do ustavnih promena niti normiranja srpskog jezika kao službenog.

„Evo zašto neće biti ustavnih promena i normiranja srpskog jezika kao službenog. Od samog početka namera je jasna da manjinski jezik u Crnoj Gori bude zvanični u EU. Ovo je direktni pucanj u sve koji su se na popisu izjasnili da govore srpskim jezikom. Veleizdaja u epizodama u režiji 'najvećeg' Srbina Milojka Spajića. Što bi tek radio da ne voli Srbiju, kao što kaza da je voli“, naveo je Knežević.

Podsetimo, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević saopštila je da formiranje tima za crnogorski jezik predstavlja nastavak konkretnih priprema Evropske unije za članstvo Crne Gore.

„Otvaraju se prve prilike za građanke i građane Crne Gore da svoju karijeru grade u institucijama Evropske unije. U Savetu Evropske unije formira se novi tim za crnogorski jezik, koji će učestvovati u pripremi Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i reviziji zakonodavstva EU na crnogorskom jeziku“, istakla je Gorčević.

Ona je pozvala diplomirane pravnike koji ispunjavaju uslove da se prijave i postanu deo tog procesa.

Bonus video: