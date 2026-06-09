Vlasnica zlatnog retrivera je uradila nešto što se njenom psu činilo neoprostivim: naterala ga je da izađe iz bazena.

Zauzvrat, on joj je priredio pravu malu dramu, vernu stilu zlatnog retrivera, i jasno stavio do znanja šta misli o tome da je izbačen iz vode. Snimak, koji je brzo postao hit na TikToku, prikazuje uvređenog retrivera na zadnjem sedištu automobila. Još uvek u psećem ogrtaču, demonstrativno je okrenuo leđa svojoj vlasnici kako bi joj pokazao da je ljut.



Korisnici društvenih mreža uglavnom su stali na stranu psa. „Još nije završio sa tim da bude sirena“ i „Ponaša se kao dete“, "Stvarno je komičan", "Treba da bude u bazenu ceo dan", bili su samo neki od komentara. Iako je pas proveo dva sata u bazenu, to mu je očigledno bilo malo.

Poznato je da zlatni retriveri vole vodu.Generacijama su uzgajani da donose vodoplavne ptice iz jezera i reka, tako da imaju duboko ukorenjenu želju da ostanu u vodi. Stavite zlatnog retrivera blizu bare, jezera ili bazena i on će gotovo sigurno želeti da uskoči. Ova rasa jednostavno voli vodu, a razlog leži u njenom poreklu.