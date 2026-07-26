Javnost u regionu je u potpunom šoku nakon najnovijih objava Filipa Cara, koji je nastavlja brutalan rat protiv Kristijana Golubovića, pa je sada objavio i drugi snimak na kom se vidi kako pozira sa psom kog je prethodno zlostavljao, nakon čega je životinja uginula.

Scene su mnoge uznemirile, pa se traže hitne reakcije nadležnih organa.

Objava Filipa Cara

- On ga je ubio i mrtvog doneo u lajv da ga oplakuje jer je pas umro 'prirodnom smrću' - napisao je Car uz šokantan snimak.

Pas Kristine Spalević

 Ubrzo zatim, Filip je okačio i staru Kristijanovu objavu o nestanku mini-čivave iz Gvozdićeve ulice, podelivši seriju optužbi na račun nekadašnjeg cimera iz rijalitija:

​- Druga čivava! Verovatno isto ubijena, pa kao nestala! Mačku je bacio sa balkona sa petog sprata, a papagaju otkinuo glavu! Ma dobar čovek, on je tako luckast i šaljiv- ironično je prokomentarisao Car.

U sledećem storiju, Car se direktno obratio policiji, udruženjima za zaštitu životinja, ali i samom Goluboviću, najavljujući svoj skorija dolazak u srpsku prestonicu:

​- Sigurno će reagovati murija i udruženja za zaštitu životinja, isto kao kad je neki debil u selu u pitanju! Pošto mi opet preti pi**a slinava i uzima me u usta - javite mu da sam za tačno 10 dana opet u Beogradu da radim papire detetu, pa ću ga nazvati da dođem do narkomanskog gnezda da me istuče! Samo nek me odblokira barem negde i nek se javi - poručio je Filip.

​Na kraju se još jednom obratio Kristijanu, ali je poslao opomenu i svima ostalima koji ga prozivaju.

Kristijan Golubović

- Nastavi da me spominješ da vidimo šta još imam o tebi! A vi drugi što me prozivate, stanite u red, doći ćete na red da vam doktor da krvnu sliku. Teški pacijenti su prioritet! - zaključio je Car u objavi koja je zapalila društvene mreže.

Suspendovao ga i Mitrović 

Podsetimo, Željko Mitrović je suspendovao Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević i ovim povodom oglasio.

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi", istakao je Mitrović i dodao: "Sebe smatram tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne opraštam.

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