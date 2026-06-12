Opozicioni nalog „Sloboda ili ništa“ objavio je na društvenoj mreži Iks tvrdnje da su pojedini učesnici i organizatori prošlogodišnje studentske štafetne trke do Brisela navodno umešani u proneveru novca koji je za tu akciju prikupljala srpska dijaspora.

U objavi se navodi da su među osobama koje dovode u vezu sa ovim optužbama Miša Bačulov, Alek Kavčić, kao i pojedini studenti koji su učestvovali u organizaciji i realizaciji akcije. Nalog tvrdi da je dijaspora prikupljala sredstva kako bi grupa od 16 studenata prošlog proleća navodno trčala od Beograda do Brisela.

Autori objave navode da postoje ozbiljne sumnje u način raspolaganja prikupljenim novcem, kao i da su sa tim navodno upoznati i pojedini mediji koji podržavaju studentske proteste, ali da o tome nisu izveštavali.