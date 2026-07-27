Javnost je i dalje šokirala i zgrožena snimkom koji je Kristina Spalević objavila, a na kojem Kristijan Golubović muči psa koji je kasnije od povreda uginuo.

Međutim, on na sve načine pokušava da se opere od monstruoznog čina, pa je tako sada neke stvari pokušao da prebaci na veterinare.

Kristijan je podelio snimak na kojem razgovara sa veterinarom kako bi dokazao da je pas imao neurološke probleme, a ne da je sve posledica udaraca.

- Meni je važno da kažeš istinu, da li je moj pas Koko na smrt prebijen od strane mene, a ja ga doveo kod tebe. Ti si ga snimao i rekao da on ima neke psiho probleme. Može da bude od bilo čega, ne mora da znači da ga je zgazio auto. Dao si mu dve injekcije, da se smiri i da se podigne - govori Golubović na snimku, a zatim mu sagovornik kaže:

- Da povuče otoke.

Tvrdio da mu Kristina smešta

Tokom objavljenog razgovora, Kristijan je poručio veterinaru da mu "Kristina ovim smešta", a zatim ponovo upitao sagovornika da li je pas pretučen.

- Nisam video da je pretučen pas, pas je imao neurološke probleme - rekao je veterinar.

Kristijan je ovim ponovo razbesneo javnost i naišao na ogromnu osudu u komentarima.

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