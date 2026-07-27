Da li imaju pravo da se bave društvenim i političkim temama uopšte?

Kada jedna organizacija počne da se pojavljuje u gotovo svakoj važnijoj društvenoj, pravnoj i političkoj temi, više nije dovoljno predstavljati je kao običnu nevladinu organizaciju. RERI je odavno prerastao tu definiciju.

Još je zanimljivije kada se pogleda ko stoji iza ove organizacije. Osnivač RERI-ja, advokat Jovan Rajić, bio je kandidat na izbornoj listi „Srbija protiv nasilja“. To je činjenica koja otvara pitanje koliko su granice između aktivizma i politike zaista jasne.

Finansijski podaci dodatno privlače pažnju. U periodu od 2023. do 2025. godine organizacija je raspolagala sa više od 200 miliona dinara, uz podršku velikih stranih fondacija.

Najsvežiji primer je donacija Fonda braće Rokfeler od 150.000 dolara u martu ove godine.

Ovakav obrazac smo već viđali kod mnogih nevladinih organizacija. Stižu ogromne svote novca od zapadnih centara moći, pod izgovorom nekakvog aktivizma, a zapravo je sve politička igra.

Na kraju, pitanje nije da li RERI ima pravo da se bavi društvenim i politički osetljivim temama, već da li se javnosti dovoljno jasno predstavlja čiji interesi, novac i političke veze stoje iza njegovog delovanja.

Kada se spoje milionske strane donacije, politički angažman osnivača i snažan uticaj na javne procese, teško je RERI posmatrati isključivo kao nezavisnu ekološku organizaciju.

Zbog toga je opravdano postaviti pitanje da li je zaštita životne sredine osnovni cilj ove organizacije ili samo prihvatljivo lice mnogo šire političke agende.

(24 sedam)