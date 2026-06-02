U videu objavljenom na TikToku, kamera za nadzor u vrtiću za pse "Pooch Play and Stay" u SAD snimila je trenutak kada je pas došao do ulaznih vrata i čekao da ga neko pusti unutra.

Na snimku se vidi pas Pit kako mirno stoji ispred ulaza, nakon čega su zaposleni shvatili da je stigao sam. Ispostavilo se da mu je povodac pukao tokom šetnje, zbog čega se odvojio od vlasnika. Pas je pretrčao oko kilometar i po gradskim ulicama, prateći rutu kojom je već nekoliko puta išao, i stigao do ulaza u svoj vrtić.

Grejs Bodkin, šefica administracije u Pooch Play and Stay, rekla je da ga u vrtiću nisu očekivali.

„Uglavnom smo bili zbunjeni i šokirani jer nismo ni znali da je pobegao“, rekla je. „I drugi vlasnici pasa su bili prilično zbunjeni.“

Kada je ušao unutra, Pit se odmah vratio igri kao da se ništa nije dogodilo. Kretao se ponosno, srećan što je bezbedno stigao. Zaposleni su primetili tragove prljavštine od guma na njemu i okupali ga. Njegova vlasnica je stigla ubrzo nakon toga, vidljivo potresena celim događajem. Rekla je zaposlenima da je počela da traži Pita odmah nakon što je povodac pukao.

Nakon što je ponovo sreo svog vlasnika, Pit je odveden kod veterinara na rendgen, gde je potvrđeno da je u dobrom zdravstvenom stanju. Imao je samo manju ogrebotinu na nozi. „Sada je odlično! Već sledećeg dana se vratio u vrtić, bezbrižan i srećan kao i uvek“, dodala je Bodkin, prenosi Newsweek.

Psi su često u stanju da prepoznaju poznate lokacije i vrate se na njih oslanjajući se na kombinaciju mirisa, pamćenja, rutine i orijentacije. Prema članku PetMD-a, ponovljena svakodnevna iskustva pomažu psima da kreiraju mentalne mape prostora koje često posećuju. Ovo se posebno odnosi na mesta povezana sa udobnošću, igrom, hranom i bezbednošću, što je u Pitovom slučaju bio vrtić za pse.

Okruženje vrtića za pse može postati izuzetno važno zbog redovnih interakcija sa osobljem i drugim psima, predvidljivih rutina koje uključuju igru i odmor, i jakih asocijacija na miris koji pojačavaju osećaj poznatosti.

Kada pas pobegne, instinkt ga može privući ka takvim „bezbednim zonama“ umesto da istražuje nepoznata područja, posebno ako je panika ograničena i okruženje poznato.

Iako je Pit bezbedno stigao do vrtića, nesreće sa povocem mogu brzo postati opasne i za pse i za vlasnike. U Pitovom slučaju, vlasnik je izjavio da je povodac pukao tokom šetnje, što mu je omogućilo da sam trči ulicama Bruklina pre nego što je pronašao put do vrtića, piše Newsweek. Bekstvo sa povodca može se dogoditi zbog nepravilno postavljenog podbradka ili ogrlice, naglih pokreta povlačenja, habanja opreme ili kvara kopči, kao i zbog velikog uzbuđenja psa.