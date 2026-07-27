Juče je po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen muškarac koji je uputio jezive pretnje smrću predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.

On je preko društvenih mreža predsedniku Vučiću zapretio ubistvom odsecanjem glave, tako što se snimao kamerom i mlatio velikim nožem.

U Loznici je takođe uhapšen Miroslav Filipović Fiki.

Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine i koja je podlegla blokaderskoj histeriji, zbog njegovog hapšenja je otvoreno zapretila.

Više javno tužilaštvo predložilo je pritvor za Filipovića, a neposredno pre te odluke Hrka je pozvala na napad na Informer.

- Ako Fikija pritvore, idemo svi na Informer. Ponesemo neki koktelčić i idemo na Informer - kaže Hrka.

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