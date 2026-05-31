Kada im se obraćate psi često reaguju ovim pokretom.

Neki misle da nas procenjuju, drugi da su radoznali, a treći da jednostavno žele da izgledaju još slađe. Iako je govor tela pasa ponekad teško protumačiti, naučnici su nedavno ponudili objašnjenje za ovu zanimljivu naviku.

Šta psi poručuju naginjanjem glave?

Iako se komunikacija pasa i ljudi značajno razlikuje, to ne znači da ne možemo da razumemo šta naši ljubimci pokušavaju da nam poruče. Nedavna studija objavljena u časopisu Animals sugeriše da psi naginju glavu kako bi bolje obradili ono što im govorimo.

Autori istraživanja koristili su analizu video-snimaka pomoću veštačke inteligencije, kao i sistem za kodiranje pokreta lica pasa poznat kao DogFACS, naučni alat koji omogućava precizno praćenje izraza i pokreta kod pasa.

Rezultati pokazuju da iza ovog simpatičnog pokreta stoji jasna svrha. Profesionalna trenerka pasa Annie-Mae Levy ističe da naginjanje glave verovatno pomaže psima da bolje razumeju informacije koje dobijaju od ljudi.

Zašto neki psi češće naginju glavu?

Novo istraživanje nadovezuje se na ranije studije snimanja mozga koje su pokazale da psi koriste levu hemisferu za obradu poznatih reči, dok desna hemisfera više učestvuje u prepoznavanju tona glasa.

U istraživanju je učestvovalo 103 pasa, a njihove reakcije posmatrane su tokom odmora, tihog kontakta očima, slušanja neutralnih glasova i slušanja poznatih reči koje su vlasnici izgovarali s entuzijazmom.

Od ukupnog broja pasa, njih 41 naginjao je glavu. Istraživači su analizirali da li starost i pol utiču na učestalost ovog ponašanja, ali se jedan faktor izdvojio kao najvažniji.

Psi su najčešće naginjali glavu kada su slušali poznate reči svojih vlasnika. Efekat je bio još izraženiji kod pasa koji su poznavali veći broj reči od ostalih učesnika istraživanja.

Studija je takođe pokazala da su kastrirani mužjaci češće naginjali glavu nego sterilizovane ženke. Naučnici pretpostavljaju da bi razlog mogao biti sličan razlikama u načinu na koji muškarci i žene obrađuju jezik.

Da li psi to rade samo zato što su slatki?

Istraživači ne veruju da psi namerno naginju glavu kako bi ljudima izgledali slađe ili privlačnije. Međutim, moguće je da neki psi nauče da ponavljaju ovo ponašanje ako za njega dobijaju nagradu, poslasticu ili dodatnu pažnju vlasnika.

Ipak, stručnjaci smatraju da je osnovni razlog naginjanja glave povezan sa pažljivim slušanjem i obradom informacija, a ne sa pokušajem da izazovu simpatične reakcije kod ljudi.

Različiti načini naginjanja glave i njihovo značenje

Sporo i blago naginjanje glave najčešće ukazuje na koncentraciju. Pas tada pažljivo sluša poznat glas ili pokušava da odredi odakle dolazi određeni zvuk.

Ponavljano naginjanje glave s jedne strane na drugu može da ukazuje na pojačanu radoznalost ili blagu zbunjenost. Psi tada pokušavaju da protumače nepoznate reči, ton glasa ili nove zvukove.

Brzo i naglo naginjanje glave uglavnom predstavlja refleksnu reakciju na iznenadan zvuk koji je privukao pažnju psa. Ovakvo ponašanje više je povezano sa budnošću i praćenjem okoline nego sa emocionalnim značenjem, piše Scientific American.