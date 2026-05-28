Ako uskoro idete na prvi sastanak, možda bi bilo najbolje da telefon ostavite po strani.

Stalno korišćenje telefona je - najiritantnije

Prema istraživanju kompanije YouGov, korišćenje telefona tokom sastanka smatra se najodbojnijom navikom. Čak 69% muškaraca i 70% žena kaže da im je slanje poruka ili stalno gledanje u ekran najveći problem na prvom susretu.

Važne su i fotografije na profilima za upoznavanje. Više od polovine muškaraca (52%) i 43% žena smatra da je korišćenje namerno obmanjujućih fotografija jedna od najvećih grešaka u modernom upoznavanju.

Mnogima smetaju i loše navike za stolom. Preglasno žvakanje hrane nervira 25% muškaraca i 31% žena. Međutim, tu se sličnosti među polovima uglavnom završavaju.

Ženama smeta kada muškarci preuzimaju razgovor

Žene češće od muškaraca kao problem navode preuzimanje celog razgovora — 30% žena smatra da je monopolizovanje razgovora velika greška, dok isto misli 21% muškaraca. Takođe, četvrtina žena kaže da im smeta kada druga osoba ni ne ponudi da učestvuje u plaćanju računa, dok to smeta samo 5% muškaraca.

S druge strane, četvrtina muškaraca smatra neprihvatljivim fotografisanje hrane i pića za društvene mreže, dok isto misli 15% žena.

Bez obzira na godine ili pol, jedno je sigurno: ako je osoba preko puta vas stalno na telefonu i glasno žvaće, velike su šanse da drugog sastanka neće biti, piše yougov.

Telefon igra veliku ulogu i kada treba odbiti nekoga nakon sastanka. Trećina Amerikanaca (33%) kaže da bi poslala poruku ukoliko nije zainteresovana za drugi susret, dok druga strana jeste.

Istraživanje je pokazalo da mnogi ispitanici kažu da bi osobu nakon sastanka odbili telefonskim pozivom i direktno joj rekli da ne žele nastavak kontakta. Drugi priznaju da bi jednostavno prestali da odgovaraju na poruke i pozive, što je danas poznato kao „ghosting“, dok bi deo njih radije sve rekao uživo.

Žene češće biraju poruku kao način da nekoga odbiju, dok muškarci nešto češće smatraju da je najbolje razgovarati licem u lice.