Vlasnici pasa svakodnevno primećuju različite pokrete i navike svojih ljubimaca, ali jedan gest posebno često ostaje pogrešno protumačen. Reč je o trenutku kada pas spusti prednji deo tela ka podu, zadnji deo ostavi podignut i pritom veselo maše repom.

Iako mnogima deluje kao simpatična poza ili poziv na maženje, stručnjaci za ponašanje pasa objašnjavaju da ovaj pokret ima mnogo važniju ulogu u psećoj komunikaciji.

Šta zapravo znači „naklon za igru“?

Ovaj položaj poznat je kao „naklon za igru“ i predstavlja univerzalni signal kojim psi pokazuju prijateljske namere. Bez obzira na rasu ili starost, psi ga koriste kako bi drugom psu ili čoveku dali do znanja da žele igru, a ne sukob.

Bihevioristi ističu da je to jedan od najvažnijih oblika neverbalne komunikacije kod pasa, jer sprečava nesporazume tokom igre koja ponekad može izgledati grubo ili haotično.

Zašto psi koriste ovaj signal?

Tokom igre psi često trče, guraju se, skaču i glasno laju, što nekim vlasnicima može delovati agresivno. Međutim, upravo naklon služi kao potvrda da je sve deo zabave.

Stručnjaci objašnjavaju da pas na taj način „poručuje“ drugoj strani da nema loše namere. Ovaj pokret često se pojavljuje neposredno pre jurnjave ili razigranog skakanja.

Zanimljivo je i da psi koriste isti signal kada igra postane previše intenzivna. Tada se kratko „naklone“ kako bi smirili situaciju i nastavili druženje bez tenzije.

Važan deo socijalizacije

Naklon za igru ima veliku ulogu i prilikom upoznavanja pasa. Kada se dva psa prvi put sretnu, upravo ovaj signal često predstavlja početak prijateljske interakcije.

Ako drugi pas odgovori istim pokretom, velika je verovatnoća da će igra proteći bez problema.

Stručnjaci smatraju da psi na ovaj način održavaju društvenu harmoniju i izbegavaju nepotrebne sukobe.

Psi isti signal koriste i prema ljudima

Mnogi psi zauzimaju ovaj položaj i ispred svojih vlasnika, posebno kada žele pažnju ili pokušavaju da ih uključe u igru.

Uz spuštene grudi, podignut zadnji deo tela i mahanje repom, psi često dodatno laju ili imaju izraz lica koji podseća na osmeh.

Poznavaoci ponašanja pasa tvrde da i ljudi mogu imitirati ovaj pokret kako bi podstakli ljubimca na igru i dodatno ojačali odnos sa njim.

Kako prepoznati da je pas raspoložen za igru?

Ako pas:

spušta prednji deo tela,

drži zadnji deo podignutim,

maše repom,

deluje opušteno i razigrano,

gotovo sigurno pokušava da pokaže prijateljske namere i pozove na druženje.