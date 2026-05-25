Mnogi vlasnici mačaka se šale da njihovi ljubimci odlučuju gde žele da spavaju, sede ili se opuštaju, ne mareći da li to nekome smeta.

Nedavni video na Instagramu je zabeležio primer toga nakon što je jedna mačka odlučila da je sto za previjanje bebe idealno mesto za dremku.

Vlasnica je morala da joj dozvoli da tu spava - mačka je odbila da se odrekne „stola za previjanje“ bebe.

Snimak prikazuje narandžastu mačku udobno ispruženu na stolu za previjanje bebe, čvrsto spava i naizgled je ne uznemirava svet oko sebe. Natpis na ekranu se šali: „Novo pravilo: ako sednem na njega, moj je.“

Kako se video nastavlja, vlasnica mačke prilazi stolu i objašnjava da zapravo mora da ga koristi jer je njena beba uprljala pelenu. Pokušavajući da urazumi mačku, ona je ljubazno zamoli da se pomeri negde drugde za dremku kako bi mogla da presvuče bebu. Čak se izvinjava što ju je uznemirila, čineći interakciju još smešnijom.

Međutim, mačka odbija da odgovori na zahtev na bilo koji smislen način. On nastavlja svoju dremku ne pomerajući se ni centimetar, uprkos sve očajnijem tonu vlasnika. Na kraju, ona odustaje i sarkastično kaže da će umesto toga jednostavno koristiti pod. Natpis objave dodao je šalu: „Drskost da me zamole da se premestim sa mog trona??“, piše cattime.

Mnogi gledaoci su se našalili da se mačka ponaša tačno onako kako bi očekivali da se mačka ponaša u toj situaciji.

Jedna osoba je napisala: „Rekao je da je već beba na stolu“, dok se druga našalila: „Šta moj sluga govori?“ Drugi su u potpunosti podržali odluku mačke da ostane na stolu, a jedan komentator je dodao: „Zvuči kao problem sa bebom.“ Drugi se našalio: „Naravno da ćeš koristiti pod.“