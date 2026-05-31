Dve tinejdžerke povređene su večeras kada je automobil uleteo među pešake u blizini raskrsnice Guš Ecion južno od Vitlejema na Zapadnoj obali, dok je vozač, Palestinac iz oblasti Hebrona ubijen, saopštile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

IDF je napad okarakterisala kao teroristički, navodeći da je Palestinac koji ga je automobilom izvršio ubijen na licu mesta, kao i da su izraelske trupe zatvorile puteve u tom području.

Izraelska služba hitne pomoći Magen David Adom saopštila je da je teško povređena tinejdžerka (17), a da je umereno teško povređena 15-godišnja devojčica, prenosi Tajms of Izrael.

Palestinsko Ministarstvo zdravlja je saopštilo, pozivajući se na Generalnu upravu za civilne poslove, da je Amdžad Džavad Abdel Fatah el Natša (31) iz Hebrona ubijen, nakon što su izraelski vojnici otvorili vatru na njega u tom području, u nerazjašnjenim okolnostima, prenosi Al Džazira.