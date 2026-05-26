Video koji je vlasnica objavila na svom profilu prikazuje oduševljenu i dirljivu reakciju starijeg psa na dolazak šteneta.

Mnogi koji su pogledali video bli su dirnuti prizorom, a za kratko vreme video je sakupio više od 57 hiljada lajkova i brojne komentare ljubitelja pasa.

Amelija Olivija je vlasnica bernedudla po imenu Krambl. Nedavno je odlučila da proširi svoju porodicu još jednim ljubimce,, pa je zabeležila trenutak kada je Krambl upoznao novo štene, koje je dobilo ime Krestard. Video prikazuje ogromnu sreću starijeg psa pri susretu sa novim prijateljem.

Video počinje tako što Krambl strpljivo čeka u sobi sa svojim vlasnikom. Čim je video Ameliju kako ulazi sa štenetom umotanim u ćebe, počeo je da maše repom. Kada mu se približila, Krambl je radosno skočio na nju i radoznalo njuškao i odmeravao novog člana porodice sa svih strana, ne prestajući da maše repom, što je bio jasan znak njegovog uzbuđenja.

Tokom celog snimanja, Krambl drži Kastarda van vidokruga, srećan što ima novog prijatelja. Prizor je, naravno, oduševio i same vlasnike.

Video, objavljen pod naslovom „Kad je Krambl sreo Kastarda“, izazvao je lavinu pozitivnih komentara. „Njegova reakcija je jednostavno preslatka“, napisao je jedan korisnik. Druga osoba je dodala: „O, bože, Amelija, ovo mi topi srce, prelepi Kastard i Krambl.“ Treća je komentarisala: „O, bože, oboje su preslatki“, dok je drugi ljubitelj pasa zaključio: „Ovo je najslađa stvar ikada!“