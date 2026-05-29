Mnogi vlasnici pasa svakodnevno primećuju neobične navike svojih ljubimaca – od prevrtanja po travi i valjanja u neprijatnim mirisima do ležanja na leđima tokom igre ili susreta sa drugim psima. Iako ovakvo ponašanje često deluje smešno ili zbunjujuće, stručnjaci objašnjavaju da iza njega stoje sasvim prirodni razlozi.

Psi se na ovaj način mogu češati, pokazivati zadovoljstvo ili komunicirati sa okolinom. U većini slučajeva nema razloga za brigu, ali ponekad ovakvo ponašanje može ukazivati i na određene zdravstvene probleme.

Valjanje kao način da se počešu

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih se pas okreće na leđa jeste pokušaj da počeše delove tela koje ne može lako da dohvati šapama.

Takvo ponašanje potpuno je normalno i često se javlja nakon šetnje ili igre napolju. Ipak, veterinari upozoravaju da preterano češanje može biti znak alergije, iritacije kože ili prisustva buva.

Ako pas često gricka šape, češe uši ili uporno liže određene delove tela, moguće je da postoji problem koji zahteva pregled veterinara.

Šta znači kada pas pokazuje stomak?

Mnogi misle da pas ležanjem na leđima pokazuje pokornost, ali stručnjaci kažu da je reč o načinu komunikacije.

Kada pokaže stomak, pas često poručuje da nema loše namere i da želi miran kontakt sa ljudima ili drugim životinjama. Ovakvo ponašanje posebno je često kod pasa koji se nalaze u novom okruženju ili upoznaju nepoznate osobe.

Tokom igre sa drugim psima prevrtanje na leđa uglavnom znači da se pas oseća opušteno i bezbedno.

Kod plašljivijih pasa ponekad se može javiti i takozvano pokorno mokrenje, naročito kada su uznemireni ili nesigurni.

Zašto se psi valjaju u neprijatnim mirisima?

Mnogim vlasnicima posebno je neprijatno kada se pas u šetnji uvalja u izmet ili sadržaj jakog mirisa.

Ipak, stručnjaci objašnjavaju da psi to ne rade iz inata. Reč je o instinktivnom ponašanju koje potiče još od njihovih predaka u divljini.

Valjanjem u jakim mirisima psi pokušavaju da prikriju sopstveni miris, što je nekada pomagalo tokom lova i kretanja kroz prirodu.

Iako je ovakvo ponašanje uglavnom bezopasno, veterinari savetuju da vlasnici obrate pažnju ako se pas prečesto valja, intenzivno češe ili pokazuje znakove nelagodnosti, jer to može biti signal da postoji zdravstveni problem.