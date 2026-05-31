Zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da je Pezeškijan u pismu, koje je poslato u poslednjih nekoliko sati, neviđenim i kritičkim tonom upozorio Hamneija da je struktura upravljanja zemljom u praksi odstupila od zvaničnih puteva i da su glavni delovi vlade došli pod potpunu kontrolu određene grupe komandanata Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Prema izvoru, Pezeškijan je naglasio da su predsednik i vlada isključeni iz glavnog i vitalnog procesa donošenja odluka u zemlji, a vakuum koji je nastao iz ove situacije otvorio je put ekstremističkim strujama u IRGC-u da preuzmu kontrolu.



Prema obaveštajnom zvaničniku, Pezeškijan je izjavio i da nije u stanju da vodi vladu i ispunjava svoje zakonske obaveze pod takvim okolnostima, zbog čega je pozvao Hamneija da hitno usvoji njegovu ostavku.

Mediji su ranije izvestili da je IRGC postepeno ograničila mnoga ovlašćenja predsedništva i da je efikasno preuzela kontrolu nad ključnim delovima vlade a 28. aprila pojavili su se izveštaji o ozbiljnim neslaganjima između Pezeškijana i Ahmada Vahidija, komandanta IRGC-a, za koga se navodi da je trenutno osoba broj jedan u predsedništvu.



Obavešteni izvori su za Iran Internešenal rekli da je koren ovih razlika bio "način na koji je rat vođen i njegove destruktivne posledice po egzistenciju ljudi i ekonomiju zemlje".

Prema ovom izveštaju, Vahidi je eksplicitno izjavio da, zbog kritičnih ratnih uslova, sve ključne i osetljive rukovodeće pozicije treba direktno da bira i da njima upravlja IRGC, do daljnjeg.