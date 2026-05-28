Zlatni retriveri su poznati po svojoj prijateljskoj prirodi i želji da upoznaju svakoga koga sretnu, a jedna takva situacija je postala viralna.

Svi smo bar jednom bili na zabavi gde se nismo osećali dobrodošlo, ali jedan zlatni retriver je to iskusio na sopstvenoj koži.

On se, naime, naša u parku u kom se nalazila grupa jazavičara i drugih manjih pasa. Tekst iznad videa savršeno opisuje scenu: „Ono kad slučajno ulazite na sastanak kulta jazavičara.“ Iako u početku deluje zbunjeno, simpatični retriver je odlučio da ipak pokuša da se sprijatelji sa drugim psima.

Video je prikupio više od milion pregleda i stotine komentara. „Jao, bio je tako topao, a oni su reagovali tako agresivno“, napisao je jedan komentator.

Stručnjaci navode da se mali psi se često stereotipno predstavljaju kao glasni, energični i agresivniji. Iako su neke od ovih ideja samo stereotipi, neke od njih su zasnovane na stvarnosti. Članak Američkog kinološkog kluba citira studiju Univerziteta veterinarske medicine u Beču koja je upoređivala osobine pasa na osnovu veličine. Kako je izvestio PetHelpful, zaključak studije je: „Ovi rezultati izgleda potvrđuju stereotipe o malim psima, naime da su manje poslušni, lakše se uzbuđuju, borbeniji i plašljiviji.“

Članak dalje objašnjava da se većina ovih razlika verovatno može da se izgubi tokom dresure i socijalizacije, piše Pet Helpful.