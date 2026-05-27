Psi sa plavim očima oduvek privlače posebnu pažnju. Njihov pogled mnogima deluje misteriozno, neobično i veoma upečatljivo, ali iza te karakteristične boje krije se mnogo više od same estetike.

Stručnjaci navode da su plave oči kod pasa najčešće povezane sa genetikom, manjkom pigmenta i određenim šarama na dlaci, dok u pojedinim slučajevima mogu ukazivati i na zdravstvene probleme koje treba proveriti kod veterinara.

Plava boja očiju zapravo nije „plava“

Zanimljivo je da kod pasa ne postoji pravi plavi pigment u očima.

Plava nijansa nastaje zbog manjka melanina i načina na koji se svetlost raspršuje kroz strukturu oka, slično kao što se i nebo ljudskom oku čini plavim.

Genetika igra ključnu ulogu u tome, a jedan od najpoznatijih primera je Sibirski haski, rasa koju mnogi odmah povezuju sa prodornim plavim očima.

Kod haskija se često javlja genetska varijanta povezana sa ovom osobinom, zbog čega pas može imati plave oči čak i ako nasledi samo jednu kopiju gena.

Koje rase pasa najčešće imaju plave oči?

Pored haskija, plave oči često se mogu videti i kod:

Australijski ovčar

Aljaski kli kaj

Border koli

Dalmatinac

Nemačka doga

Plave oči se mogu pojaviti i kod mešanaca ukoliko u poreklu imaju rasu koja nosi odgovarajuću genetsku osobinu.

Šta je heterohromija?

Kod nekih pasa javlja se pojava poznata kao heterohromija – situacija kada pas ima oči različitih boja.

Tako jedno oko može biti plavo, dok je drugo smeđe, zelenkasto ili jantarno.

Ova pojava nastaje zato što genetika ne utiče jednako na oba oka, a često je potpuno bezopasna.

Veza između boje očiju i šare na dlaci

Plave oči kod pasa često su povezane sa posebnim šarama na krznu, poput takozvanog merle ili pajbald uzorka.

Takvi psi često imaju bele delove dlake, ružičast nos ili svetlije kapke zbog manjka pigmenta.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da određene kombinacije gena mogu povećati rizik od zdravstvenih problema, naročito sa sluhom i vidom.

Posebno je rizično parenje dva psa sa merle genom, jer štenci mogu biti rođeni slepi ili gluvi.

Kada plave oči mogu biti znak problema?

Kod štenaca su plavkaste oči potpuno normalna pojava i najčešće se menjaju tokom prvih nekoliko meseci života.

Ipak, ako odrasli ili stariji pas iznenada dobije mutan, sivkast ili plavičast izgled očiju, to može ukazivati na zdravstveni problem.

Stanja poput katarakte, glaukoma ili upale oka mogu promeniti izgled oka i dovesti do problema sa vidom.

Zato veterinari savetuju da svaku naglu promenu boje ili zamućenje oka treba ozbiljno shvatiti i proveriti na vreme.