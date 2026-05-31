Od sutra ulazimo u veoma nestabilan i promenljiv period, a prema prognozi poznatog meteorologa amatera Marka Čubrila, signala za stabilizaciju vremena i jače otopljenje nema barem do polovine juna. Uticaj Atlantika polako jača, što donosi prve nestabilnosti najpre na zapadu regiona, dok bi se do ponedeljka ujutru lokalni pljuskovi mogli javiti i na severu.

U ponedeljak stiže hladni front: Gde je najveća opasnost od nepogoda?

U ponedeljak se preko naših predela očekuje premeštanje frontalne zone koja donosi grmljavinske pljuskovi i lokalnu pojavu vremenskih nepogoda, praćenih prolazno olujnim severozapadnim vetrom.

Iako su nepogode moguće svugde, Čubrilo upozorava da najveća opasnost trenutno preti sledećim oblastima:

Centralnim delovima Bosne i Hercegovine

Samom istoku Hrvatske

Centralnim i istočnim delovima Srbije

Tokom dana će osetno osvežiti, pa će se maksimalne temperature kretati od svega +17°C na zapadu do +27°C na istoku regiona.

U utorak kratak predah, a u sredu još opasniji udar ciklona

U utorak nas očekuje promenljivo oblačno vreme uz lokalne grmljavinske pljuskove, koji će se uglavnom zadržati nad planinskim delovima BiH, Srbije i Crne Gore, dok će pojava nepogoda biti retka. Duvaće severozapadni vetar, uz maksimume od +21 do +28°C.

Međutim, već u sredu preko nas će se premestiti novi hladan front, uz istovremeno razvijanje plitkog ciklona nad Jadranom.

"Od sredine dana u sredu biće vrlo nestabilno uz grmljavinske pljuskove. Opasnost od vremenskih nepogoda ovog dana biće znatno viša nego u ponedeljak, jer će energije u atmosferi biti više. CAPE vrednosti bi ponegde mogle da odu i na oko 3000 J/kg, što je uz povoljne ostale parametre sasvim dovoljno za ozbiljnije nepogode", upozorava Čubrilo.

U četvrtak sledi novo osveženje sa lokalnim pljuskovima, kada će se maksimalne temperature kretati u rasponu od +17 do +23°C.

Za vikend umereno toplije, ali od 9. juna stiže novi "letnji rez"

Krajem sledeće nedelje konačno se računa na stabilizaciju i umereno otopljenje, pa bi u sledeću nedelju maksimalne temperature trebale da dostignu prijatnijih +24 do +29°C.

Ipak, ljubitelji pravih tropskih vrućina moraće još da sačekaju. Srednjoročni model Evropskog centra za prognozu vremena (ECMWF) pokazuje da će u periodu od 9. do 15. juna na vreme kod nas uticati visinski ciklon sa centrom nad istokom Evrope. To znači da nas u prvoj polovini meseca očekuje nova tura nestabilnog i ne previše toplog vremena, bez uslova za jače i trajnije otopljenje.

