Psi nisu samo kućni ljubimci, već članovi porodice koji svojim karakterom mogu u potpunosti da promene atmosferu u domu. Dok su neke rase mirnije i rezervisanije, postoje i one koje su poznate po vedrom temperamentu, neiscrpnoj energiji i stalnoj želji za igrom i druženjem. Upravo takvi psi često se smatraju „prirodnim antidepresivima“, jer svakodnevno unose radost, smeh i pozitivnu energiju.

Pre nego što se neko odluči za psa, važno je uzeti u obzir stil života, količinu vremena za šetnje i igru, kao i nivo aktivnosti koji odgovara vlasniku. Aktivne i razigrane rase zahtevaju posvećenost, ali zauzvrat pružaju izuzetnu lojalnost i ljubav.

Zlatni retriver

Zlatni retriver poznat je po blagoj naravi, visokoj inteligenciji i izuzetnoj privrženosti ljudima. Ovi psi obožavaju igru, trčanje i boravak na otvorenom, zbog čega su idealni za aktivne porodice.

Veoma su poslušni i lako uče komande, pa su čest izbor i za ljude koji prvi put uzimaju psa. Posebno se dobro slažu sa decom, ali im je potrebno dosta svakodnevne fizičke aktivnosti.

Bigl

Bigl je rasa poznata po druželjubivosti, radoznalosti i snažnom čulu mirisa. Nekada korišćeni kao lovački psi, danas su popularni porodični ljubimci koji vole istraživanje i igru.

Dobro se slažu sa drugim životinjama i ljudima, ali mogu biti tvrdoglavi tokom dresure, pa zahtevaju strpljenje i doslednost. Njihova vedra priroda ih čini veoma omiljenim u domaćinstvima.

Jazavičar

Jazavičar osvaja svojim prepoznatljivim izgledom i snažnim karakterom. Iako mali rastom, ovi psi su hrabri, samouvereni i veoma privrženi vlasniku.

Vole maženje, ali i igru i istraživanje okoline. Zbog izražene tvrdoglavosti, rana socijalizacija i dosledna obuka su veoma važni kako bi razvili stabilno ponašanje.

Labrador retriver

Labrador retriver spada među najomiljenije rase na svetu zahvaljujući prijateljskom temperamentu i želji za druženjem. Ovi psi su izuzetno nežni, posebno prema deci, i obožavaju aktivnosti poput igre i plivanja.

Zbog svoje inteligencije i stabilne naravi često se koriste kao psi vodiči i terapeutski psi. Ipak, potrebno im je dosta kretanja kako bi ostali zdravi i zadovoljni.