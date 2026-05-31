Muškarac koji je 27. maja uhapšen u Zagrebu zbog sumnje da je u tom gradu trebalo da izvrši mafijašku likvidaciju, hrvatskim istražiteljima je posle privođenja rekao da se zove Đorđe Petrović, da ima 25 godina i da je državljanin Srbije!

Međutim, on kod sebe nije imao nijedan lični dokument koji bi potvrdio njegov identitet pa se još uvek utvrđuje da li je on inspektorima dao prave podatke.

- Policija je uzela s rezervom podatke o identitetu i godištu koje im je osumnjičeni dao, s obzirom na to da izgleda mnogo starije. Svakako je u toku identifikacija uhapšenog muškarca, uzeti su mu otisci pristiju i DNK i u toku je upoređivanje kako bi se otklonile sve sumnje u identitet osobe - navode izvori hrvatskih medija.

Kako su preneli hrvatski mediji, muškarac za koga se sumnja da je Srbin uhapšen je u sredu u jednom hotelu u naselju Trešnjevica u Zagrebu.

- Policijski službenici su zahvaljujući temeljnom operativnom radu, ciljano pronašli muškarca bez dokumenata. On je tada izjavio da je državljanin Srbije, star 25 godina i da je u Hrvatsku ušao ilegalno nekoliko dana pre hapšenja. Kod sebe je imao pištolj s pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo sedam komada municije, a sa oružja je delimično bio uklonjen fabrički broj - saopšteno je iz zagrebačke policije.

Kako su dalje naveli u saopštenju, sprovedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je uhapšeni muškarac došao u Zagreb kako bi, prema prethodnom dogovoru putem aplikacije za komunikaciju, organizovao ubistvo.

- Od uhapšenog je oduzeto oružje za koje je utvrđeno da ga je pribavio protivno odredbama Zakona o nabavci i posedovanju oružja građana. Protiv njega je podneta i krivična prijava za ilegalno posedovanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija - saopšteno je iz policije.

Inspektori istoveremeno utvrđuju ko je bio na meti uhapšenog muškarca.

- On je verovatno angažovan od strane treće osobe da izvrši plaćeno ubistvo. Policija je osujetila plan kriminalne grupe. U toku je utvrđivanje svih činjenica o ovom slučaju. Najpre se utvrđuje ko se našao na nišanu plaćenika, ali i za koju kriminalnu organizaciju radi privedeni Srbin - kaže izvor i dodaje:

- Ne isključuje se ni mogućnost da je likvidacija u Zagrebu trebalo da bude nastavak rata zaraćenih klanova, kavačkog i škaljarskog. Istražitelji pažljivo sklapaju kockice, budući da je Hrvatska odavno postala jedna od omiljenih destinacija kriminalaca iz regiona, ali i utočište odbeglih "kavčana" i "škaljaraca".

Osumnjičenom je određen pritvor i u toku je dalji na rad na slučaju.

- Oduzeti su mu i telefoni i u toku je veštačenje. Radi se na tome da se utvrdi s kim je bio u komunikaciji, kao i to s kim je u Zagrebu trebalo da se poveže radi logistike i pomoći u izvršenju teškog krivičnog dela - dodao je izvor.

