Većina vlasnika pasa je frustrirana pri pogledu na sveže iskopanu rupu u dvorištu, ali nemački kratkodlaki ptičar Marli je kopanje podigla na potpuno novi nivo. Njena vlasnica je objavila video na TikToku koji je dobio tri miliona pregleda, a prikazuje Marli kako ponosno pokazuje svoj neverovatno složen sistem tunela, toliko veliki da u njega mogu istovremeno da stanu četiri psa.

Video počinje pogledom na dvorište, gde možemo videti nekoliko iskopanih rupa. Marli veselo izlazi iz jedne od njih, ali pravo iznenađenje sledi nekoliko trenutaka kasnije kada se iz tunela istovremeno pojave još tri psa. Vlasnica zatim kamerom pokazuje tunele, što izgleda kao pravi podzemni grad za pse.

„Ovaj tunel za pse je neverovatan! Ovo je prvi put da sam ih pustila da kopaju toliko dugo pre nego što sam sve zakopala“, objasnila je vlasnica u opisu videa. „Svako ko ima nemačkog ovčara zna koliko energije ovi psi imaju.“

Takođe je dodao šalu o svom ljubimcu: „Marli je morala biti inženjer ili arhitekta u prošlom životu. Izgleda da ima diplomu inženjera.

Da li imate psa koji voli da kopa? Kopanje je prirodno ponašanje za mnoge rase, posebno za lovačke i radne pse poput nemačkih kratkodlakih ptičara. Prema Američkom kinološkom klubu, ova aktivnost pomaže psima da ostanu mentalno i fizički aktivni. Ponekad je traženje životinja poput veverica motivacija koja navodi psa da počne da kopa, piše PetHelpful.

Pored toga, kopanje psu može pomoći u ublažavanju dosade ili stresa. Dok se ljudi opuštaju na kauču, kopanje pruža stimulaciju, vežbu i zabavu za pse, a tu su i svi zanimljivi mirisi sveže iskopane zemlje.

Ako niste ljubitelj dvorišta punog rupa, Društvo za zaštitu životinja Oregona predlaže jednostavno rešenje. Preporučuju stvaranje posebnog prostora za kopanje, kao što je peščanik ili dečji bazen napunjen rastresitom zemljom, peskom ili mešavinom oba.Postavite ga u ugao dvorišta i ohrabrite psa da kopa baš tamo. Na taj način, pas može zadovoljiti svoje instinkte, a vaš travnjak će ostati netaknut.