Iako mnogi veruju da pas „samo prespava“ dok je vlasnik odsutan, stručnjaci tvrde da psi veoma emotivno doživljavaju odvajanje od ljudi za koje su vezani.

Kod pojedinih pasa razvija se separaciona anksioznost — stanje koje može izazvati cviljenje, lajanje, uništavanje nameštaja, nervozu ili potpuni gubitak apetita kada ostanu sami.

Naučna istraživanja pokazuju da psi tokom odvajanja mogu osećati stres, frustraciju i strah, posebno kada ne znaju koliko dugo će vlasnik biti odsutan.

Neustaljena rutina može dodatno da uznemiri psa

Stručnjaci upozoravaju da problem postaje još izraženiji kada pas nema ustaljenu dnevnu rutinu.

Psi vole predvidivost — redovno vreme za šetnju, obroke, igru i odmor pruža im osećaj sigurnosti i stabilnosti.

Kada se raspored često menja, mnogi psi postaju nervozniji i nesigurniji. Posebno su osetljivi štenci, stariji psi i ljubimci koji su ranije prošli kroz stresne situacije ili promenu doma.

Zato veterinari i stručnjaci za ponašanje pasa savetuju da vlasnici postepeno navikavaju ljubimca na kraća odsustva, ostavljaju mu omiljene igračke i stvaraju rutinu koja mu uliva sigurnost.

Nedostatak pažnje boli više nego što vlasnici misle

Psi nisu samo kućni ljubimci kojima su potrebni hrana i voda — oni su veoma društvena bića koja traže pažnju, kontakt i bliskost sa ljudima.

Čak i kada ste kod kuće, pas može da se oseća usamljeno ako sate provodite uz telefon, računar ili televizor bez ikakve interakcije sa njim.

Stručnjaci upozoravaju da dosada kod pasa često izaziva tugu, nervozu i destruktivno ponašanje, dok emocionalno zanemarivanje može negativno uticati i na njihovo mentalno zdravlje.

Mnogim psima posebno teško pada kada ih vlasnici grde, viču na njih ili ih kažnjavaju bez jasnog razloga.

Psi ne razumeju ljudsku ljutnju na isti način kao ljudi i često tada osećaju samo strah i zbunjenost.

Umesto grubih kazni, stručnjaci preporučuju pozitivan pristup — pohvalu, nagrade i smiren ton glasa.

Nekoliko minuta igre, maženja ili zajedničke šetnje dnevno za psa predstavlja važan osećaj sigurnosti, ljubavi i pripadnosti.

Male navike mogu napraviti veliku razliku

Mnogi vlasnici nesvesno uskraćuju psima stvari koje su im prirodno potrebne.

Na primer, tokom šetnje psi ne žele samo da hodaju — njuškanje je njihov način istraživanja sveta i važna mentalna stimulacija.

Kada ih stalno požurujemo ili vučemo povodcem, uskraćujemo im prirodno ponašanje koje ih smiruje i mentalno angažuje.

Takođe, neki psi veoma teško podnose glasne zvuke, gužvu ili nepoznate ljude, pa ih forsiranje neprijatnih situacija može dodatno uznemiriti.

Stručnjaci ističu da male promene u svakodnevnom odnosu prema ljubimcu često mogu značajno poboljšati njegovo ponašanje, raspoloženje i osećaj sigurnosti.