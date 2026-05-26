da li ste ikada zatekli svoju mačku kako spava na polici za knjige ili raširena na podu kupatila i pitali se zašto uporno ignoriše skupi krevet koji ste joj kupili?

Vole da imaju dobar pogled na okolinu

Mnogi vlasnici mačaka postavljaju sebi isto pitanje. Mačke spavaju i do 16 sati dnevno, naizmenično na različitim mestima za dremanje koja ljudima mogu delovati slučajno. Ali stručnjaci kažu da su ti izbori često duboko instinktivni.

Mišel Bernštajn, forenzička biheviorista životinja, rekla je za Newsweek da „svaka mačka ima ličnost koja je čini jedinstvenom“, a njihove navike spavanja mogu mnogo otkriti o tome koliko se osećaju bezbedno i udobno.

Ako vaša mačka uporno bira vrh frižidera, police za knjige ili prozorske daske iznad svog kreveta, ta odluka je verovatno vođena instinktom. Bernštajn objašnjava da mačke često traže uzvišena mesta za spavanje „radi bezbednosti“ jer im visina pruža „dobar pogled“ na okolinu.

Instinktivno ponašanje

Spavanje na visokoj poziciji omogućava mačkama da prate potencijalne pretnje, bilo da je u pitanju bučan pas, mala deca ili nagli pokreti po kući. Bihejvioristi kažu da to nije toliko znak anksioznosti koliko instinktivno ponašanje preživljavanja. Ovo je u skladu sa smernicama portala PetMD, koji navodi da su mačke instinktivno i predatori i plen, zbog čega se osećaju bezbednije na uzvišenim mestima za odmor.

Većina vlasnika mačaka je u nekom trenutku pronašla svog ljubimca sklupčanog u kartonskoj kutiji, korpi za veš ili sakrivenog iza nameštaja. Iako može izgledati kao skrivanje, Bernštajn kaže da zatvoreni prostori često pružaju udobnost i bezbednost.

„Mačke mogu da spavaju u zatvorenom prostoru iz više razloga: zbog bezbednosti, topline ili smanjenja stresa. Takvo mesto ih skriva od mogućih pretnji“, dodaje bihejviorista. „Pošto mačke imaju nešto višu prosečnu telesnu temperaturu, zatvoreni prostor pomaže u očuvanju toplote i zaštiti od promaje. Primetićete da će mačka u stresnoj situaciji, kao što je sklonište ili novi dom, tražiti takvo mesto jer pruža udobnost.“

Vole da spavaju u kadama i lavaboima

Lavaboi, kade i popločani podovi mogu delovati neudobno ljudima, ali mogu poslužiti praktičnim svrhama za mačke. Pored toga što pružaju određeni osećaj zatvorenosti, ove površine ostaju hladnije od platnenih kreveta ili tepiha. Mačke često regulišu telesnu temperaturu kroz površine na kojima se odmaraju, zbog čega hladni porcelan ili pločice postaju posebno privlačne za njih tokom toplijeg vremena.



Ako vaša mačka insistira da spava u hodniku ili odmah ispred vrata, za to može postojati razlog koji ide dalje od pukog odvlačenja pažnje. Bernštajn kaže da takva mesta im omogućavaju da „ostanu svesne svoje okoline“ i „prate šta se dešava“. U mnogim slučajevima, mačke se naseljavaju tamo gde mogu da prate kretanje po kući dok se još uvek odmaraju.

Većina mačaka ima nekoliko mesta za spavanje, u zavisnosti od temperature, nivoa buke i koliko se bezbedno osećaju u tom trenutku.

„Mačke obično menjaju mesta ili položaje za spavanje na osnovu temperature, bezbednosti, osećaja teritorijalne dominacije ako u kući ima drugih mačaka ili jednostavno zbog udobnosti“, rekao je Bernštajn. „Najranjivije su kada spavaju, tako da mačka koja se oseća dovoljno udobno da spava u neobičnom položaju pokazuje znake poverenja.“

Promene u ponašanju su znak za uzbunu

Iako neobična mesta za spavanje nisu nužno razlog za zabrinutost, iznenadne promene u ponašanju mogu biti. Bernštajn ističe da mačke koje iznenada počnu da se kriju ili izoluju mogu signalizirati stres, nelagodnost ili bolest. Vlasnici bi takođe trebalo da obrate pažnju na apetit, navike negovanja i ponašanje, jer promene u rutini ponekad mogu ukazivati na osnovne zdravstvene probleme ili probleme u ponašanju.

Američko veterinarsko medicinsko udruženje takođe napominje da povećano skrivanje ili povlačenje kod mačaka može odražavati stres ili nezadovoljene potrebe i može zahtevati više pažnje od vlasnika ili veterinara. „Mačke se generalno drže stabilne dnevne rutine, tako da svaka promena može biti znak da nešto nije u redu“, dodao je Bernštajn. „Zato je izuzetno važno znati ponašanje vaše mačke i pratiti ono što je normalno za nju.“

Ali nije svaka promena negativna. Ako vaša mačka iznenada počne da spava pored vas - ili se sklupča u vašem krilu - to jednostavno može značiti da se oseća bezbedno i opušteno.