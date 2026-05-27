Mnogi ovog psa nazivaju pravim akcionim herojem.

U videu, sa prepoznatljivom muzičkom temom iz filma „Supermen“, ženka Leksi stoji u uglu dvorišta. Nakon što joj nešto privuče pažnju, ona bez oklevanja trči ka visokoj ogradi.

U jednom pokretu skače na horizontalnu gredu na sredini ograde, a zatim se graciozno baca sa nje na sam vrh. Zatim vešto balansira na ogradi i posmatra komšiluk, poput superheroja koji se brine da niko ne pravi nestašluke u njegovom komšiluku.

Korisnici Instagrama su oduševljeno reagovali na video i veštine psa Leksi. U protekloj nedelji, video je sakupio više od sedam miliona pregleda i petsto hiljada lajkova na Instagramu.

Mnogi su istakli njeno herojsko samopouzdanje. „Ona je zaista superheroj“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su komentarisali da je sve u videu bilo savršeno, od muzike do kostima. „Savršeno u svakom pogledu! Muzika, odeća, pas... TI JESI sjajan!“ glasi jedan od komentara.

„Imam pitanje. Da li je Superpas počeo da preskače ogradu pre ili posle što je dobio ogrtač? Razmišljao sam i ja da nabavim jedan, ali ako im daje supermoći, onda ću ga preskočiti. To je poslednje što mi treba“, našalio se jedan vlasnik psa.