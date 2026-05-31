Stručnjaci procenjuju štetu od napada ukrajinskim dronom na turbinsku salu bloka 6 zaporoške nuklearne elektrane. Ruske vojne snage su pokrenule napad na vojne aerodrome, energetske objekte i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske oružane snage.

Zelenski: Ruski udari mogu da se zaustave samo na jedan način

Samo zajedničke sankcije Kijeva i međunarodnih partnera mogu zaustaviti ruske napade na Ukrajinu, poručio je na Telegramu predsednik Volodimir Zelenski.

"Otklanjanje posledica ruskog udara na reci Dnjepar je u toku. Zbog napada dronom, zgrada skladišta terminala Nova pošta i automobili su u plamenu. Jedinice Državne službe za vanredne situacije rade na licu mesta, kontinuirano gase požar. Uključeno je oko 70 spasilaca i 40 policajaca, a radi skoro 30 komada opreme. Svi ulažu sve napore. Srećom, nema žrtava", rekao je Zelenski.

Kremlj upozorava EU: Prešli ste sve crvene linije

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da zemlje Evropske unije, koje, kako je naveo, čine sve što je moguće da produže ukrajinski sukob, ne bi trebalo da govore ni o kakvim "crvenim linijama", jer su u tom smislu "prešle sve što se može preći".

"One (zemlje EU) prešle su sve što se može preći, tako da nema smisla dalje nabrajati", rekao je Peskov za portal Vesti, komentarišući izjavu predsednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen, koja je okrivila Rusiju za incident sa dronom u Rumuniji i navela da je Moskva "prešla još jednu crvenu liniju".

Zelenski o napadu u Saratovu: "Odbrambene snage izvode udare po planu"

Ukrajinske odbrambene snage su u protekloj noći sprovele "udare dugog dometa" protiv rafinerije nafte u Saratovu, u Rusiji, a takvi udari se sprovode u skladu sa odobrenim prioritetima, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Večeras su naši vojnici primenili dugoročne udare Ukrajine protiv rafinerije nafte u Saratovu, u Rusiji, to je oko 700 kilometara od linije fronta. Važan rezultat. Hvala vam! Bilo je i udara u Rostovskoj oblasti, Kirovu i na vojnu bazu na Kaspijskom jezeru. Naše odbrambene snage Ukrajine sprovode dugoročne zadatke u skladu sa odobrenim prioritetima plana za takve akcije", rekao je Zelenski u objavi na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

Kijev je kriv?

Za razliku od često korišćene reči "sporazum" u kontekstu samita u Ankoridžu, Ušakov preferira reč "razumevanje".

"Zaista su postignuti dogovori o tome šta će svaka strana učiniti u kontekstu rešavanja ukrajinskog sukoba. Amerikanci su obećali da će ispuniti svoj deo tih dogovora, ali, koliko ja razumem, naišli su na niz poteškoća, pre svega vezanih za ponašanje Kijeva", rekao je on.

Prema rečima Ušakova, stavu Ukrajine "daje više žilavosti" podrška iz Evrope, na koju Kijev oslanja.

Izdato upozorenje na "realan rizik od nuklearne nesreće"

Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) procenili su posledice napada dronom na nuklearnu elektranu u Zaporožju. Tokom pregleda lokacije, stručnjaci su otkrili oštećenje metalnog otvora na zidu zgrade i pronašli nekoliko komada krhotina i ostataka optičkih vlakana na zemlji. MAAE je zatražila pristup unutrašnjosti zgrade, napominjući da se udar dogodio u blizini reaktorske jedinice broj 6 , radi daljeg pregleda. Tokom inspekcije je timu naređeno da se skloni zbog zvukova dronova koji se približavaju i pucnjave. Uprkos tome, stručnjaci su mogli da potvrde da je nivo zračenja u objektu ostao u normalnim granicama. Generalni direktor IAEA Rafael Grosi izjavio je da jučerašnji napad ugrožava ključne principe nuklearne bezbednosti. "Napadi na nuklearna postrojenja su neprihvatljivi i moraju se zaustaviti kako bi se sprečio veoma realan rizik od nuklearne nesreće koja nikome ne bi koristila", rekao je.

Ukrajinske snage pogodile školu boksa u Energodaru u Zaporoškoj oblasti

Oružane snage Ukrajine granatirale su školu boksa "Manzuli" u gradu Energodaru, u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su oštećeni prozori zgrade i jedan autobus, saopštio je gradonačelnik Energodara Maksim Puhov. "Ukrajinske snage nastavljaju da gađaju civilne objekte u Energodaru. Danas je na udaru bila bokserska škola 'Manzuli', jedan od najznačajnijih sportskih objekata u našem gradu", napisao je Puhov na platformi Maks. Kako je naveo, kao rezultat napada oštećeno je staklo na zgradi škole, a stradao je i autobus kojim sportisti putuju na takmičenja, kao i vozila koja su se nalazila u blizini.

Lukašenko zapretio Kijevu: "Imamo jedan ozbiljan cilj sa tačnim koordinatama"

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da Evropa podstiče ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da priča prazne priče o navodnim metama na beloruskoj teritoriji.

Ukrajinska vojska napala transportni pogon nuklearke Zaporožje

Ukrajinske oružane snage napale su transportni pogon Zaporoške nuklearne elektrane (ZNPP) i uništile dva vozila tipa "gazela" i šest autobusa.

Na kanalu Maks ZNPP objavljeno je da niko od osoblja nije povređen, prenosi agencija TASS.

Prema navodima fabrike, 30. maja meta je bila turbinska sala energetskog bloka broj 6, a 31. maja su ukrajinske oružane snage pogodile transportnu radionicu.

Generalni direktor ROSATOM-a Aleksej Lihačov potvrdio je u subotu da je ukrajinski borbeni dron pogodio pogon 6 za turbine nuklearne elektrane Zaporožje.

"Ukrajinski borbeni dron je udario (u subotu) u zgradu turbine energetskog bloka broj 6, što je izazvalo naknadnu detonaciju", navodi se u saopštenju Lihačova, prenelča je ranije agencija RIA Novosti.

Stručnjaci IAEA imaće pristup mestu ukrajinskog napada na nuklearku Zaporožje

Stručnjaci Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) imaće pristup mestu napada ukrajinskih oružanih snaga na Zaporošku nuklearnu elektranu, saopštila je direktorka za komunikacije nuklearke, Jevgenija Jašina.

"Osoblje IAEA je obavešteno o incidentu. Pristup mestu napada biće odobren čim situacija dozvoli i bude bezbedno", dodala je ona, prenela je agencija RIA Novosti.

Ukrajina: Gore Saratovska rafinerija nafte i pumpna stanica Lazarevo u Rusiji

Ukrajinske snage izvele su tokom noći napade na Saratovsku rafineriju nafte i na naftnu pumpnu stanicu "Lazarevo" u Kirovskoj oblasti u Rusiji, saopštio je danas Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

"U noći između 30. i 31. maja 2026. godine jedinice Snaga odbrane Ukrajine izvele su napad na rafineriju nafte u Saratovu. Potvrđen je veliki požar na teritoriji preduzeća", navodi se u saopštenju, prenosi Unian.

Generalštab je istakao da je ta rafinerija jedno od ključnih postrojenja za preradu nafte u regionu Povolžja i da posluje u sastavu ruske naftne kompanije Rosnjeft.

Godišnji kapacitet prerade iznosi oko sedam miliona tona nafte, a proizvodi benzin, dizel i druga goriva koja se koriste i za potrebe ruske vojne logistike.

Ukrajinska vojska saopštila je i da je pogođena proizvodno-dispečerska stanica "Lazarevo" u Kirovskoj oblasti, koja služi za transport sirove nafte magistralnim naftovodom Surgut-Gorki-Polock.

Prema navodima Generalštaba, pogođeno je i skladište goriva i maziva u mestu Matvejev Kurgan u Rostovskoj oblasti.

Ukrajinska strana tvrdi i da su napadnuti komandno-osmatrački punkt ruskih snaga u mestu Begošča u Kurskoj oblasti, kao i centri za upravljanje bespilotnim letelicama u rejonima Kalinovo u Donjeckoj oblasti i Grafovka u Belgorodskoj oblasti, i radionica za proizvodnju i održavanje dronova u Donjecku.

Zelenski: Ukrajina dobila novi lanser "Iris-T" iz Nemačke

Ukrajina je dobila novi lanser protivvazdušne odbrane "Iris-T" iz Nemačke, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski, tražeći veću isporuku municije za protivvazdušnu odbranu.

"Takođe su nam potrebne rakete za sisteme protivvazdušne odbrane kako bismo imali dovoljne kapacitete da odbijemo napade Rusije", poručio je Zelenski.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su Rusi lansirali više od 2.300 jurišnih dronova, skoro 1.560 vođenih avio-bombi i 108 raketa različitih tipova protiv ukrajinskog naroda, samo u toku ove sedmice.

"Tokom ove nedelje, Rusi su lansirali više od 2.300 jurišnih dronova, skoro 1.560 vođenih avio-bombi i 108 raketa različitih tipova protiv našeg naroda. Svi ovi udari bili su usmereni jednostavno na običnu civilnu infrastrukturu tj. stambene zgrade i energetske objekte", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Zabrinutost IAEA nakon što je ukrajinski dron oštetio nuklearku Zaporožje

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izrazio je zabrinutost zbog incidenta u kojem je ukrajinski dron udario u pogon sa turbinama na lokaciji nuklearne elektrane Zaporožje i naneo oštećenja na zidu objekta.

Grosi je u objavi na mreži Iks naglasio da je ovaj napad "ugrozio sedam neophodnih stubova za obezbeđivanje nuklearne bezbednosti tokom sukoba, kao i pet konkretnih principa za zaštitu ZNPP-a".

"Principi za zaštitu ZNPP-a propisuju da ne bi trebalo da bude napada bilo koje vrste sa lokacije NE ili na lokaciju NE. Napadanje nuklearnih lokacija je kao igranje vatrom. Tim IAEA u ZNPP-u je zatražio pristup kako bi iz prve ruke pregledao pogođenu zgradu turbina", navodi Grosi.

Ukrajina odbacila optužbe Rusije da je napala nuklearnu elektranu u Zaporožju

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju.

U saopštenju objavljenom u subotu uveče se tvrdi da takve optužbe predstavljaju još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, "nezakonite ruske okupacije" nuklearne elektrane u Zaporožju, preneo je Ukrinform.

Navodi se da "ruska propaganda iznova pokušava da promoviše apsurdnu konstrukciju: da država koja brani svoju teritoriju navodno napada sopstvena nuklearna postrojenja".

Ukrajinski dron pogodio je juče turbinsku salu bloka 6 nuklearne elektrane Zaporožje, saopštila je ruska Uprava postrojenja. Upozorili su da je to prvi ciljani napad na glavnu opremu nuklearne elektrane i oštećenje zgrade turbine.

Stručnjaci su počeli procenu štete, izjavila je direktorka za komunikacije u nuklearki Jevgenija Jašina. “Procena štete je počela, a ona je beznačajna sa stanovišta operativne bezbednosti“, rekla je Jašina, prenela je agencija RIA Novosti.

Ukrajinski dronovi pogodili su i dva naftna postrojenja u ruskoj Rostovskoj regiji i Krasnodarskom kraju. Pogođena je ruska luka Taganrog, usled čega je izbio požar na tankeru i rezervoaru za gorivo.

Ruske vojne snage su pokrenule napad na vojne aerodrome, energetske objekte i transportnu infrastrukturu koju koriste ukrajinske oružane snage, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Estonska policija i granična straža postavile su prve stacionarne sisteme za otkrivanje i praćenje dronova na granici sa Rusijom, a planirano je da do kraja godine čitava istočna granica bude pokrivena takvom opremom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski održao je sastanak sa najvišim zvaničnicima u zemlji o daljim akcijama Kijeva, nakon kojeg je saopštio da su u gotovo svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa i evropskim partnerima, prenela je agencija Ukrinform.