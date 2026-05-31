Jedan muškarac poginuo je u Holandiji nakon što je skočio iz balona na vruć vazduh, saopštile su vlasti opštine Zundert, na jugu zemlje, gde je njegovo telo pronađeno u dvorištu jedne kuće.

- U subotu uveče dogodio se smrtonosan incident. Jedna osoba je skočila iz balona koji je leteo iznad Zunderta. Osoba je pala u dvorište i preminula - navela je gradonačelnica u objavi na društvenim mrežama.

- Naše misli su sa ožalošćenom porodicom, operaterom balona i ostalim putnicima - dodala je ona.

Opštinske vlasti organizovale su sastanak sa psiholozima za stanovnike tog područja koji su pretrpeli šok zbog ovog događaja.

Zasad nisu saopšteni dodatni detalji o identitetu stradalog muškarca niti o okolnostima pod kojima je došlo do pada iz balona. Istraga je u toku.

