Snimak koji je raznežio milione korisnika prikazuje trenutak kada štene prvi put u životu zalaje – a onda se odmah uplaši sopstvenog glasa.

Video je za kratko vreme prikupio ogroman broj pregleda i komentara, a mnogi korisnici priznali su da nisu mogli da prestanu da ga gledaju zbog reakcije zbunjenog psića.

Prvi lavež koji je nasmejao internet

Na snimku objavljenom na TikToku vidi se malo štene koje se bezbrižno igra plavom lopticom po podu. Dok trčkara i zabavlja se, pas ispušta tihe zvuke i cviljenje karakteristično za veoma mlade pse.

Međutim, u jednom trenutku iznenada glasno zalaje, što ga potpuno zbuni. Odmah nakon toga štene zastaje, seda i počinje zbunjeno da gleda oko sebe, kao da pokušava da shvati odakle je zvuk došao.

Vlasnik psa u opisu videa napisao je da je to bio njegov „prvi lavež ikada“, dok je preko snimka dodao šaljivu poruku: „Kad prvi put zalaješ i sam sebe prepadneš“.

Korisnici tiktoka oduševljeni reakcijom

Komentari ispod videa brzo su se nizali, a korisnici TikToka bili su potpuno oduševljeni reakcijom malog psa.

„Kao da razmišlja: ‘Jesam li ja to upravo uradio?’“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi priznali da im je snimak popravio dan.

Mnogi su komentarisali da je izraz zbunjenosti na licu psića ono što video čini posebno smešnim i slatkim, zbog čega je snimak ubrzo postao viralan.

Kada štenci počinju da laju?

Prema rečima veterinarke dr Džejmi Vitemberg, štenci obično počinju da laju između sedme i osme nedelje života. U prvim nedeljama uglavnom ispuštaju tihe zvuke poput cviljenja ili gugutanja kako bi privukli pažnju majke ili pokazali da im nešto nedostaje.

Kako rastu i postaju sigurniji, psi polako počinju da koriste lavež za komunikaciju sa ljudima i drugim životinjama.

Upravo zato je ovaj simpatični trenutak prvog laveža mnogima bio posebno dirljiv – jer prikazuje jednu od prvih važnih faza u odrastanju malog psa.