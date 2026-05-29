Viralni video koji prikazuje reakcije pasa na manikir i pedikir osvojio je srca miliona korisnika širom sveta, dokazujući da su naši ljubimci, kada je u pitanju negovanje lepote, prave glumačke legende — spremne na sve da izbegnu "strašne canglice".

Ako ste mislili da su samo ljudi skloni preteranim zahtevima kod kozmetičara, pripremite se da promenite mišljenje. Pseća scena u pet salonu, čini se, još je bogatija i dramatičnija.

Reakcije za Oskara — svaki pas ima svoj stil

Video jasno pokazuje sve arhetipe "klijenta" u pet salonu, a svaka reakcija zaslužuje posebnu nagradu. Bez obzira da li psi padaju u nesvest od dramatičnog straha ili izvode opersko zavijanje, njihova tragi-komična izvođenja svedoče o tome koliko su naši ljubimci spremni na glumačke podvige — samo da bi izbegli tu nekoliko sekundi dugu "torturu".

Svaki četvoronožni prijatelj ima jedinstven i često urnebesan pristup izbegavanju ove rutinske nege, pretvarajući skraćivanje noktiju u scenu dostojnu Holivuda.

Zašto psi toliko ne vole manikir?

Iza urnebesnih reakcija krije se sasvim realna psihologija. Mnogi psi imaju prirodan otpor prema dodirivanju šapa, jer su šape jedna od najosetljivijih zona na telu. Dodajte tome zvuk makaza ili brusilice za nokte, i recept za dramу je potpun.

Veterinari i treneri preporučuju da se psi od malih nogu navikavaju na dodirivanje šapa kako bi manikir u odraslom dobu bio što manje stresan. Poslastice i pohvale tokom i nakon procedure mogu značajno pomoći da se iskustvo poveže sa nečim pozitivnim.

TikTok i ljubimci — kombinacija koja uvek pobeđuje

Videi sa kućnim ljubimcima već godinama dominiraju društvenim mrežama, ali ovaj snimak iz pet salona posebno je odjeknuo zbog univerzalnosti teme — gotovo svaki vlasnik psa prepoznao je svog ljubimca u bar jednoj od prikazanih reakcija. Upravo ta prepoznatljivost razlog je zašto je video za kratko vreme skupio milione pregleda i hiljade komentara.

Jedno je sigurno — dok god postoje psi i manikir, TikTok neće ostati bez sadržaja koji lomi internet.