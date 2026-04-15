Na prvi pogled to može delovati čudno ili čak nepristojno, ali za psa je ovo sasvim normalan način komunikacije. Psi i ljudi govore dva potpuno različita jezika i često dolazi do nesporazuma. Dok kod ljudi okretanje leđa nekome može biti znak nepristojnosti, kod pasa je situacija potpuno drugačija.

Kada vam pas okrene leđa, on vam zapravo pokazuje da vam veruje. Naime, u životinjskom svetu, okrenuti leđa nekome stavlja životinju u ranjivu poziciju – zubi su mu dalje od vas i teže se brani. Time pas poručuje da je prijateljski nastrojen i otvoren za komunikaciju.

Ovaj gest može imati i praktičnu svrhu. Baš kao i mi, psi imaju delove tela koje ne mogu sami da počešu. Umesto da se kotrljaju ili naprežu, oni stavljaju svoja leđa pred vas i čekaju češkanje.

Zbog svega navedenog, stručnjaci naglašavaju da je ovo ponašanje uglavnom pozitivno. Kada vaš pas okrene leđa, on se zapravo ponaša društveno prihvatljivo i pokazuje da ste deo njegovog čopora – prijatelj, član porodice, neko kome veruje.

U nekim situacijama, okretanje leđa može biti signal da pas pokazuje zaštitničko ponašanje. Ako primetite da pas počinje da štiti vas ili neki prostor, da ukočenim držanjem tela pokazuje da se ne oseća komforno, najbolje je konsultovati trenera. On može pomoći psu da nauči kada je prikladno da bude oprezan i kako da se ponaša u prisustvu drugih ljudi.



U suštini, sledeći put kada vav pas okrene leđa, nemojte se uvrediti – on vam zapravo pokazuje poverenje, traži malo pažnje i potvrđuje da ste deo njegove porodice. I, naravno, to je savršena prilika za kratko, ali zadovoljno češkanje po leđima, piše wagwalking.