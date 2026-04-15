Mađarski premijer Viktor Orban našao se u centru pažnje nakon što je protiv njega podneta prijava policiji zbog snimka koji se pojavio u javnosti, a na kojem se vidi kako tokom vožnje podiže obe ruke sa volana.

Na snimku koji je nastao neposredno pred izbore zakazane za 12. april, Orban je zabeležen kako se automobilom vozi od kuće ka poslu, vidno raspoložen i u dobrom raspoloženju. Tokom vožnje pevao je predizbornu pesmu „Mađarsko selo je zazelenelo, proleće je stiglo“, uživajući u atmosferi kampanje.

U jednom trenutku, premijer je izgovorio: „Hajde da se zabavljamo! Takva je situacija!“, nakon čega je podigao obe ruke u vazduh i nastavio da peva, što je izazvalo burne reakcije i dovelo do podnošenja prijave policiji zbog potencijalnog kršenja saobraćajnih propisa.

Iz policije je potvrđeno medijima da je prijava zaista zaprimljena, budući da je snimak privukao pažnju javnosti i nadležnih organa.

Međutim, iz Glavne policijske uprave za grad Budimpešta saopšteno je da je prijava na kraju odbačena. Kako su naveli, nakon razmatranja slučaja, utvrđeno je da ne postoji osnov za pokretanje postupka.

„Policijska uprava Budimpešte odbacila je prijavu o manjem kršenju pravila drumskog saobraćaja 15. aprila 2026. godine, na osnovu člana 80 a) Zakona II iz 2012. godine o prekršajima, postupku za prekršaje i sistemu za registraciju prekršaja, jer prijavljeni čin ne predstavlja prekršaj“, saopšteno je iz policije, prenose mediji.

Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti, posebno jer se dogodio u jeku predizborne kampanje, ali je epilog pokazao da protiv Orbana neće biti pokrenut nikakav postupak.