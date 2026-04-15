U utorak uveče na VMA primljen je M. Đ. (22), koji je povrede zadobio na autobuskom stajalištu u Crnotravskoj ulici, u blizini stadiona FK "Rad", nezvanično se saznaje.

Sa povređenim mladićem su bila dva druga kada kada je iz autobusa izašla grupa od oko desetak nepoznatih muškaraca, najverovatnije navijača, koji su bili obučeni u crnu odeću. Jedan od njih je bez ikakvog povoda nožem ubo M. Đ. u stomak.

Kod povređenog su konstatovane teške telesne povrede i zadržan je na daljem lečenju.

Istragu vodi Više javno tužilastvo.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO