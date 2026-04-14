Posle Uskrsa mnogima ostane višak kuvanih jaja, pa vlasnici pasa često dođu u dilemu – da li smeju da ih podele sa svojim ljubimcem? Odgovor je – da, ali uz oprez i pravu meru.

Jaja su bogata proteinima, vitaminima A, B, D i E, kao i mineralima poput gvožđa i cinka, zbog čega mogu biti koristan dodatak u ishrani pasa. Međutim, problem nastaje kada se pretera ili kada se jaja daju na pogrešan način.

Psi mogu da jedu kuvana jaja, ali ne svakodnevno. Povremeno dodavanje u obrok može doprineti zdravlju, ali prevelike količine mogu opteretiti organizam i izazvati probavne smetnje.

Poseban oprez potreban je kod štenaca. Njihov organizam je osetljiviji, pa se jaja uvode u vrlo malim količinama – jedno žumance nedeljno je sasvim dovoljno. Preterivanje sa proteinima i vitaminima može imati suprotan efekat.

Često pitanje vlasnika je i da li je sirovo jaje bezbedno. Iako se retko javljaju problemi, preporuka stručnjaka je da se psima daju kuvana jaja, jer su lakša za varenje i bezbednija.

Važno je napomenuti da jaja ne smeju biti začinjena – bez soli, ulja ili dodataka koji mogu biti štetni za psa.

Zaključak je jednostavan: pas sme da jede jaja, ali umereno i pravilno pripremljena. Ako niste sigurni koliko je dovoljno za vašeg ljubimca, najbolje je da se posavetujete sa veterinarom.