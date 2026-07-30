Kada jednom povežete uređaj, Blutut često ostaje aktivan u pozadini, a telefon nastavlja da emituje signal koji mogu da registruju drugi uređaji u blizini.

Stručnjaci upozoravaju da napadači mogu pokušati da iskoriste takve signale za prikupljanje informacija ili izvođenje sajber napada.

Dok je Blutut aktivan, uređaj može emitovati podatke poput svog naziva i jedinstvene identifikacione oznake. U rukama osobe sa odgovarajućim alatima te informacije mogu poslužiti za identifikaciju uređaja, njegovo praćenje ili iskorišćavanje poznatih bezbednosnih propusta.

Metode kojima hakeri dolaze do podataka

Među najpoznatijim metodama napada je Bluesnarfing, kojim haker pokušava da dođe do podataka kao što su kontakti, poruke ili fotografije.

Bluesnarfing je vrsta sajber napada u kojoj haker preko Bluetooth veze neovlašćeno pristupa bežičnom uređaju. Takav pristup odvija se bez znanja i dozvole korisnika, a posledice mogu biti krađa podataka ili druga vrsta zloupotrebe uređaja.

Bluesnarfing se smatra jednim od najopasnijih napada usmerenih na Bluetooth uređaje. Iako Bluetooth ima relativno mali domet, pojedini napadači uz pomoć specijalizovane opreme mogu pokušati da izvedu napad i sa udaljenosti od gotovo 100 metara.

Na meti se najčešće nalaze mobilni telefoni, tableti i laptopovi kojima je Bluetooth ostao uključen i vidljiv drugim uređajima. U takvim slučajevima napadač može pokušati da pristupi uređaju bez dozvole vlasnika i preuzme informacije kao što su: tekstualne i imejl poruke,kontakti,stavke iz kalendara,lozinke,fotografije i drugi lični fajlovi.

Ako iskoristi bezbednosni propust u Bluetooth implementaciji, napadač može doći do podataka, a da korisnik uopšte ne primeti da je uređaj kompromitovan. Čak ni režim u kojem uređaj nije vidljiv drugima ne pruža potpunu zaštitu – rizik postoji sve dok je Bluetooth uključen.

Još ozbiljniji oblik napada poznat je kao Bluebugging, koji u pojedinim slučajevima može omogućiti neovlašćen pristup funkcijama telefona, uključujući upućivanje poziva ili slanje poruka.

Rizik je posebno izražen na prometnim lokacijama poput aerodroma, železničkih stanica, tržnih centara i drugih javnih mesta, gde se u isto vreme nalazi veliki broj uređaja sa uključenim Blututom, piše Techtarget.

Kako se zaštititi?

Potpuno odustajanje od Blututa nije potrebno, ali nekoliko jednostavnih navika može značajno povećati bezbednost.

Stručnjaci savetuju da isključite Blutut kada vam nije potreban, posebno na javnim mestima. Dakle, treba da onemogućite da uređaj bude vidljiv drugima i da ne prihvatate zahteve za povezivanje sa nepoznatih uređaja.

Savet je i da redovno ažurirate operativni sistem i bezbednosne zakrpe, kao i da povremeno proverite listu uparenih uređaja i uklonite one koje ne prepoznajete.

Stručnjaci podsećaju da je nekoliko jednostavnih mera dovoljno da značajno smanjite rizik, a da pritom zadržite sve prednosti koje ova funkcija pruža.