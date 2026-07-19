Umesto uobičajenog prikaza sadržaja, korisnike je dočekala poruka da je došlo do greške i da pokušaju ponovo kasnije.

Prema podacima sa servisa koji prati prekide rada internet platformi, prvi talas prijava zabeležen je oko 9.37 časova, kada su korisnici počeli masovno da prijavljuju probleme sa pristupom društvenoj mreži.

Za sada nije poznato šta je izazvalo prekid rada. Kompanija Meta, vlasnik Fejsbuka, u trenutku nastanka problema nije objavila zvanično objašnjenje. Poruka prikazana korisnicima ukazuje da je reč o tehničkom kvaru i da se radi na što bržem otklanjanju problema.

Stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija navode da ovakvi prekidi mogu da nastanu tokom većih nadogradnji infrastrukture ili uvođenja novih verzija softvera. Prema njihovim ocenama, privremeni zastoji ponekad su nenamerna posledica opsežnih ažuriranja čiji je cilj unapređenje performansi, bezbednosti i uvođenje novih funkcionalnosti.

U ovom trenutku nije poznato kada će Fejsbuk ponovo biti u potpunosti dostupan svim korisnicima. Situacija se i dalje prati.