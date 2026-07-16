Dipfejk je naziv za veoma realističan, ali lažan sadržaj – fotografiju, video ili audio-snimak – na kojem izgleda kao da neka osoba govori ili radi nešto što u stvarnosti nikada nije rekla niti uradila.

Danas su stručnjaci mnogo više zabrinuti zbog dipfejk sadržaja, jer veštačka inteligencija omogućava brzo, jednostavno i masovno kreiranje izuzetno uverljivih falsifikata.

Kako prepoznati fotografiju koja je možda napravljena pomoću veštačke inteligencije? Univerzitet u Arizoni izdvojio je nekoliko korisnih saveta:

Pogledajte ruke i prste. Da li nedostaje neki prst, ima li ih previše ili izgledaju neprirodno deformisano?

Da li nedostaje neki prst, ima li ih previše ili izgledaju neprirodno deformisano? Obratite pažnju na lica. Kod manjih lica detalji često mogu biti iskrivljeni ili neprirodni.

Kod manjih lica detalji često mogu biti iskrivljeni ili neprirodni. Proverite tekst na fotografiji. Veštačka inteligencija često greši prilikom generisanja slova, natpisa ili logotipa.

Veštačka inteligencija često greši prilikom generisanja slova, natpisa ili logotipa. Pogledajte odraze. Da li refleksije u ogledalima, staklu ili vodi izgledaju dosledno i realno?

Proverite poreklo fotografije

Jedan od načina jeste korišćenje platforme Content Credentials, koja može da prikaže metapodatke o poreklu fotografije. Ako je slika napravljena pomoću alata kompanija kao što su Adobe, Microsoft ili OpenAI, ti podaci mogu ukazati na njeno poreklo.

Ipak, važno je znati da odsustvo takvih metapodataka ne znači automatski da fotografija nije nastala uz pomoć veštačke inteligencije. Naime, ne dodaju svi AI alati ovakve oznake svojim generisanim slikama.

Koristite obrnutu pretragu fotografije

Još jedan efikasan način provere jeste korišćenje obrnute pretrage slika, na primer preko Google Images-a. Otpremanjem fotografije možete pronaći druge sajtove na kojima se ista ili slična slika pojavljuje.

Ako fotografija nije AI-generisana, veća je verovatnoća da ćete je pronaći na više pouzdanih izvora, poput medijskih portala koji su izveštavali o događaju prikazanom na slici. Često ćete pronaći i druge fotografije istog događaja snimljene iz različitih uglova.

S druge strane, ako je fotografija nastala pomoću veštačke inteligencije, moguće je da ćete pronaći druge verzije iste slike koje su jasno označene kao AI radovi. Brojne internet zajednice i grupe na društvenim mrežama dele ovakve sadržaje, što može pomoći u utvrđivanju njihovog porekla.

Najvažnije pravilo

Ne verujte svemu što vidite na internetu samo zato što izgleda uverljivo. U digitalnom dobu fotografija više nije siguran dokaz da se nešto zaista dogodilo, piše arizona.edu.