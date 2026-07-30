Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će lista "Ujedinjena Srbija" ukoliko bude poražena na izborima iste večeri pružiti ruku blokaderima i čestitati na pobedi, ali da još nisu dobili dogovor da li će se isto dogoditi u obrnutom slučaju.

"Već sam saopštio javnosti, ukoliko naša lista "Ujedinjena Srbija" bude poražena na izborima, iste večeri pružićemo ruku blokaderima i čestitati na pobedi. Ipak, nismo dobili odgovor hoće li se isto dogoditi u obrnutom slučaju", objavio je Vučić na instagramu.

On je dodao da još čekaju odgovor.

"Poštovani građani, pre nekoliko dana postavio sam prosto pitanje. Najpre konstatovao da čim i ukoliko izgubimo izbore, da ćemo rezultate da priznamo, prihvatimo, čestitamo i pružimo ruku pobednicima, onima za koje kažu da imaju dvotrećinsku podršku građana Srbije. Zamolili smo samo za kratak, jednostavan odgovor. Tražili smo da, ukoliko slučajno bude drugačije, da se druga strana obaveže u skladu sa elementarnim, osnovnim demokratskim principima, a to je da čestita onima od kojih su izgubili na izborima", rekao je Vučić u video objavi.

Kaže da je prošlo više dana i da nikakav odgovor nisu dobili.

"Nemoguće je da ćete izbore da priznate ukoliko na njima pobedite, a nemoguće je da će da budu nedemokratski i nefer ukoliko na njima ne dobijete podršku naroda. Uslovi su isti u svakom slučaju. Uostalom, i poslednje istraživanje više nije 10 odsto vaše prednosti već dva odsto, ali svakako vi pobeđujete. I mi vam, i posle poslednjeg vašeg istraživanja, saopštavamo: Pružićemo ruku i na minus dva i na minus 10, na koliko god hoćete, na minus 0,5", poručio je Vučić.

Kazao je da od njih traže samo odgovornost, ozbiljnost i poštenje prema građanima Srbije. "Budete li izgubili, hoćete li da pružite ruku onima koji su vas pobedili? Važno pitanje. Čekamo odgovor", istakao je Vučić.