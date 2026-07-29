Dve plavuše na parkingu pokušavaju da otvore svoj auto.
- "Uf, ne mogu nikako da otključam ova vrata!"
- "Bolje požuri jer pocinje kiša, a krov nam je otvoren, sve će se skvasiti!"
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Vic dana: Dve plavuše na parkingu pokušavaju da otvore svoj auto...
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Dve plavuše na parkingu pokušavaju da otvore svoj auto.
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