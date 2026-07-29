Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, sud je odredio pritvor do 30 dana četvorici osumnjičenih koji se terete da su provalili u kuću sedamdesettrogodišnje žene u Vršcu, fizički je napali i pokušali da je opljačkaju.

Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, pritvor je određen nakon saslušanja osumnjičenih zbog opasnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogli da ponove krivično delo.

Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeni su J. N. (41), D. G. (25), S. Š. (44), svi iz Vršca, kao i Z. K. (46) iz Čantavira, kojima se na teret stavlja krivično delo razbojništvo u pokušaju.

Prema sumnjama tužilaštva, oni su 27. jula oko 1.15 časova, kao članovi grupe, upali u kuću sedamdesettrogodišnje žene u Vršcu sa namerom da joj upotrebom sile oduzmu novac i druge vredne stvari.

Tom prilikom, kako se sumnja, vlasnici kuće naneli su lake telesne povrede u predelu glave i tela, a zatim izvršili premetačinu u objektu tražeći novac i dragocenosti.

Pošto nisu pronašli ništa vredno, osumnjičeni su pobegli sa lica mesta.

Istragu u ovom slučaju vodi Više javno tužilaštvo u Pančevu, koje će u nastavku postupka utvrditi sve okolnosti ovog događaja.