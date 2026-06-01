Avon kompanije United Airlines za Španiju poleteo je sa aerodroma u Njuvarku oko 18:00, ali se vratio na aerodrom oko 21:30, nakon što je obezbeđenje dobilo obaveštenje da treba da pregleda sumnjiv Blutut uređaj nazvan „bomb“.

Ispostavilo se da je uređaj zapravo bio pametni sat Fitbit jednog 16-godišnjaka.

Blutut pod imenom "Bomba"

Putnicima je već bilo naloženo da isključe svoje uređaje, ali alarmantni naziv je i dalje pokazivao da je uređaj aktivan, prema rečima Džordan Mur, putnice u avionu koja je svoje iskustvo podelila na TikToku.

„Ovu mrežu je tokom poletanja otkrio jedan putnik, i osoblje leta je odmah obavešteno“, napisala je ona.

Ipak, uređaj je ostao aktivan čak i nakon drugog zahteva posade da svi isključe Bluetooth na svojim uređajima.

Situacija je zatim pažljivo analizirana,nakon čega je doneta odluka da se let vrati nazad.

190 putnika i 12 članova posade napustilo avion

„Osoblje nas i dalje uverava da veruju da je ovo ‘neslana šala’, ali da se moraju preduzeti sve mere predostrožnosti kako bi se došlo do najsigurnijeg mogućeg ishoda“, napisala je Mur, dodajući: „Ko uopšte može da nazove svoj Blutut ‘BOMB’, kakva je to bolesna šala?“

Avion je sleteo nazad u Njuvark bez incidenata.

Svih 190 putnika i 12 članova posade bili su primorani da napuste Boing 767, dok je policija lučke uprave sa K9 jedinicama pretražila avion.

Pokrenuta je istraga

Službenici TSA (Transportation Security Administration) i Carine i granične zaštite ponovo su pregledali sve putnike pre nego što su mogli ponovo da se ukrcaju.

„Let United Flight 236 iz Newarka za Palma de Majorku vratio se u Njuvark zbog potencijalnog bezbednosnog problema“, rekao je portparol avio-kompanije. „Let je nastavio put ka Palma de Majorki sa novom posadom.“

Podaci o letu pokazuju da je avion ponovo poleteo u 2:19 ujutru narednog dana.

Neimenovani tinejdžer još uvek nije krivično optužen u vezi sa incidentom, ali FBI sada vodi istragu, navodi Nypost.