Avon kompanije United Airlines za Španiju poleteo je sa aerodroma u Njuvarku oko 18:00, ali se vratio na aerodrom oko 21:30, nakon što je obezbeđenje dobilo obaveštenje da treba da pregleda sumnjiv Blutut uređaj nazvan „bomb“.
Ispostavilo se da je uređaj zapravo bio pametni sat Fitbit jednog 16-godišnjaka.
Blutut pod imenom "Bomba"
Putnicima je već bilo naloženo da isključe svoje uređaje, ali alarmantni naziv je i dalje pokazivao da je uređaj aktivan, prema rečima Džordan Mur, putnice u avionu koja je svoje iskustvo podelila na TikToku.
„Ovu mrežu je tokom poletanja otkrio jedan putnik, i osoblje leta je odmah obavešteno“, napisala je ona.
Ipak, uređaj je ostao aktivan čak i nakon drugog zahteva posade da svi isključe Bluetooth na svojim uređajima.
Situacija je zatim pažljivo analizirana,nakon čega je doneta odluka da se let vrati nazad.
190 putnika i 12 članova posade napustilo avion
„Osoblje nas i dalje uverava da veruju da je ovo ‘neslana šala’, ali da se moraju preduzeti sve mere predostrožnosti kako bi se došlo do najsigurnijeg mogućeg ishoda“, napisala je Mur, dodajući: „Ko uopšte može da nazove svoj Blutut ‘BOMB’, kakva je to bolesna šala?“
Avion je sleteo nazad u Njuvark bez incidenata.
Svih 190 putnika i 12 članova posade bili su primorani da napuste Boing 767, dok je policija lučke uprave sa K9 jedinicama pretražila avion.
Pokrenuta je istraga
Službenici TSA (Transportation Security Administration) i Carine i granične zaštite ponovo su pregledali sve putnike pre nego što su mogli ponovo da se ukrcaju.
„Let United Flight 236 iz Newarka za Palma de Majorku vratio se u Njuvark zbog potencijalnog bezbednosnog problema“, rekao je portparol avio-kompanije. „Let je nastavio put ka Palma de Majorki sa novom posadom.“
Podaci o letu pokazuju da je avion ponovo poleteo u 2:19 ujutru narednog dana.
Neimenovani tinejdžer još uvek nije krivično optužen u vezi sa incidentom, ali FBI sada vodi istragu, navodi Nypost.
