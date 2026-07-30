Samo tri dana nakon što su u selu Drinjača kod Zvornika obeležene 34 godine od svirepog ubistva dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, koga je zverski usmrtila pripadnica takozvane Armije BiH, javnost je duboko uznemirena tvrdnjama da ubica Elfeta Veselji (66), iako osuđena na 13 godina robije, uopšte nije u zatvoru!

Predsednik Demokratskog narodnog saveza (DNS) Nenad Nešić zatražio je hitnu proveru informacija koje su mu, kako navodi, dostavili zabrinuti građani i pojedini čestiti radnici Kazneno-popravnog zavoda Tuzla.

- Tražim od federalnog ministra pravde, kao i od ministra pravde u Savetu ministara da zaustave ovo beščašće i skrnavljenje žrtava i glorifikovanje zločinca. Kako je moguće da osoba koja je 10 godina bila u bekstvu, potom osuđena za svirepo ubistvo deteta, svaki mesec slobodno šeta Ilidžom, u neposrednoj blizini prebivališta porodice dečaka? Kako bi se osećala njegova sestra da na ulici sretne ženu monstruma? - pita Nešić.

GDE JE TU PRAVDA?

On je izneo i detaljne tvrdnje o njenom kretanju na slobodi:

- Malom Slobodanu je uskraćeno detinjstvo, odrastanje i sve životne radosti, a žena monstrum dobija privilegiju godišnjeg odmora, kao i svaki mesec pet do sedam slobodnih dana na Ilidži, koja nije njeno prebivalište, i pet slobodnih sati mesečno za šetnju Tuzlom! Kao da je na godišnjem odmoru, a ne u zatvoru zbog ubistva deteta – dodao je Nenad Nešić.

On ističe da su ga kontaktirali i zaposleni u KPZ Tuzla koji tvrde da ponašanje Elfete Veselji iza rešetaka nije primereno, ali da ona uživa potpunu zaštitu pojedinih stražara i vaspitača koji joj omogućavaju nezakonite pogodnosti i tolerišu maltretiranje zatvorenica:

- Izmišljeno joj je radno mesto da se bavi hortikulturom, kako bi imala pravo na godišnji odmor. Druge zatvorenice bile su meta njenog maltretiranja i terora samo zbog toga što su druge nacionalnosti, a kada bi to prijavile, onda bi se one našle u samici, jer Elfeta uživa zaštitu pojedinih stražara i vaspitača. Zbog Elfete se u KPZ Tuzla nije smeo obeležiti ni pravoslavni Božić i često je drugim zatvorenicama govorila da bi opet išla u rat kad bi se zaratilo. Je li to ponašanje koje zaslužuje vanzatvorske pogodnosti? - zaključio je.

IMAO JE NAJVEĆE SRCE

Tragedija dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića odigrala se u drugoj polovini jula ili prvoj polovini avgusta 1992. godine na lokalitetu Bajrići – Novo Selo, u sklopu šireg područja Kamenice kod Zvornika. Dečak se prethodno sa porodicom sklonio iz sela usled ratnih dejstava, ali se samoinicijativno vratio po svog psa koji je ostao vezan u dvorištu porodične kuće. Nakon što je prešao na teritoriju pod kontrolom Armije RBiH, dospeo je u ruke pripadnika diverzantskog voda zvanog „Kibetova grupa“. Optužena Elfeta Veselji, koja je u to vreme bila punoletna pripadnica ove jedinice i koja je pre dolaska na zvorničko ratište prošla vojnu obuku u Republici Hrvatskoj, iskoristila je vojnički status i potpunu bespomoćnost nezaštićenog deteta.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju u presudi, Elfeta Veselji je iz neposredne blizine ispalila projektil iz vatrenog oružja u glavu dečaka, nanevši mu smrtonosne povrede.

UNAKAŽENO TELO

Sestra ubijenog dečaka, Slađana Crkvenjaš, opisala je pred sudom trenutak kada su ona i majka pozvane u Vatrogasni dom u Zvorniku radi identifikacije posmrtnih ostataka, gde su potvrdile da je reč o Slobodanu.

- Brat je bio na stolu, a pored njega se nalazio plavi mantil. Lobanja je bila odvojena od tela i na njoj se nalazila rupa. Telo je bilo u fazi raspadanja, ali vidno rasečeno i unakaženo - opisala je sestra koja je tada bila učenica osmog razreda osnovne škole.

Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića za svetog novomučenika.

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Linta: Žena monstrum!

Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona, oglasio se za Alo! i poručio da ako je tačna ova informacija, nadležni hitno treba da reaguju.

„Ako je tačno da je Elfeta viđena na slobodi, to je jedna sramna i skandalozna činjenica - da se žena monstrum slobodno kreće ulicama Sarajeva, uprkos tome što je osuđena na 13 godina. Sama presuda je uvredljiva, jer je kazna mala za takav monstruozni zločin nad nevinim dečakom koji se vratio po svog kućnog ljubimca. Apelujem na međunarodne organizacije u Sarajevu da najoštrije osude ovu činjenicu ako je tačna i da zatraže od nadležnih organa da žena monstrum služi adekvatnu kaznu na koju je i osuđena – poručio je naš sagovornik.

Advokat ubice: Ne znam ništa o tome!

Advokat osuđene Elfete Veselji, Vasvija Vidović, koja je učestvovala u postupku, istakla je za Alo! da njoj podatak o izlasku njenog klijenta nije poznat:

- Ja sam samo pisala žalbu u drugostepenom postupku i sa njom nikad uživo nisam imala kontakt. Nakon pravosnažnosti, svako punomoćje mi je isteklo. Nisam čula za to da šeta gradom, a i ne verujem da bi je pustili, to je malo verovatno. Zatvorenici mogu dobiti izlaz od upravnika zatvora jedino nakon polovine izdržane kazne, ako su prikazali dobro vladanje. Ona je osuđena za ratni zločin, mislim da je nemoguće da ona može da bude na slobodi – kazala je Vasvija.

KPZ Tuzla: Ne dajemo informacije!

Iz zatvorske uprave KPZ Tuzla kratko su poručili da ne mogu davati nikakve informacije o zatvorenicima, pa su javnost uputili na Federalno ministarstvo pravde.

Do zaključenja ovog broja pokušali smo da stupimo u kontakt sa Slobodanovom sestrom, ali ona na pozive naše redakcije nije odgovarala.

Karanović: Nema pravde za srpsku decu!

- O kakvoj mi državi tu pričamo, ako Sveti Novomučenik Slobodan, u krilu Božjeg proviđenja, ne može da dobije pravdu za zločin koji je počinjen nad njim i svim srpskim dečacima i devojčicama? O kakvom miru mi govorimo, kad u njemu nema pravde za zločine nad srpskom decom, ali ima slobode i sramnih, blagih presuda za zločince nad tom istom decom. Puno Elfeta hoda tom užasnom državom, odnosno njenim federalnim delom. I čekaju priliku, čekaju novu šansu da unište još neku srpsku porodicu, da ugase još jednu srpsku mladost. I dočekaće je, ako prethodno ne ugasimo državu Bosnu i Hercegovinu. Neće je dočekati ako Republika Srpska bude slobodna, samostalna zemlja - rekao je za naš list istoričar Ognjen Karanović.

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