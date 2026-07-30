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Počinje najjači toplotni talas ove godine! Srbiju čeka 10 dana pakla - upaljen crveni meteo alarm, RHMZ niže upozorenja

Republički hidrometeorološki zavod upozorava na jak i dugotrajan toplotni talas koji će trajati do polovine avgusta, uz tropske noći u urbanim sredinama i visoke rizike od požara na otvorenom

 
Autor:  Milica Krstić
30.07.2026.09:12
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Počinje najjači toplotni talas ove godine! Srbiju čeka 10 dana pakla - upaljen crveni meteo alarm, RHMZ niže upozorenja
Ai ilustracija
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Početak toplotnog talasa na teritoriji Srbije obeležiće maksimalne temperature od 33 do 37 stepeni, a od petka od 35 do 38, lokalno i do 40 stepeni!

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.

- U urbanim sredinama prognoziraju se i tropske noći,  sa minimalnim temperaturama od 20 do 24, a u Beogradu od 22 do 26 stepeni. Na kraju prve dekade avgusta povećaće se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature će se i dalje u većini mesta kretati od 30 do 35 stepeni - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Vreme narednih dana

Danas se očekuje sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, pretežno istočni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 33 do 37 stepeni.

- Sunčano i veoma toplo vreme zadržaće se i u narednom periodu. Izdato je upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas - navodi RHMZ.

Na teritoriji cele Srbije danas je na snazi narandžasti meteo alarm, što znači da je vreme opasno.

Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Crveni mete oalarm

Dok će u petak crveni meteo alarm biti na snazi na području Bačke i Banata, što znači da je vreme vrlo opasno.

Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Nepovoljan uticaj na zdravlje

Dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva.

- Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosetljivije kategorije stanovništva – deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova,  kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćajnim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećavati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva - navodi se u upozorenju RHMZ.

Opasnost od požara

RHMZ upozorio je i na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom.

- Dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom. Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište. U takvim uslovima požari se mogu brzo širiti čak i pri slabom vetru, što dodatno otežava njihovo lokalizovanje i gašenje - saopštio je RHMZ.

RHMZ je upozorio i da se očekuje nepovoljan uticaj vremenskih prilika na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj i transport, poljoprivredu, stočarstvo, kao i druge društveno-ekonomske sektore koji zavise od meteoroloških uslova.

- Dugotrajan toplotni talas značajno opterećuje elektroenergetski sistem usled povećane potrošnje električne energije za rashlađivanje, dok se istovremeno povećavaju zahtevi za vodosnabdevanjem. Visoke temperature mogu dovesti do deformacije i omekšavanja asfaltnih kolovoza, povećavaju rizik od pregrevanja motora i pucanja pneumatika, kao i verovatnoću saobraćajnih nezgoda usled smanjene koncentracije učesnika u saobraćaju. U železničkom saobraćaju povećava se rizik od deformacije (dilatacije) šina usled ekstremnog zagrevanja čelika. Istovremeno, očekuje se izražen toplotni stres u poljoprivredi i stočarstvu, sa nepovoljnim uticajem na biljnu proizvodnju, zdravlje životinja i produktivnost - navodi RHMZ.

 
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