Gugl je predstavio novi način prijavljivanja na naloge koji bi trebalo da pomogne korisnicima kada izgube pristup svom nalogu.

Nova funkcija omogućava prijavu pomoću video selfija, odnosno kratkog snimka lica kojim korisnik potvrđuje svoj identitet.

Video selfi je dodatna opcija uz već postojeće metode oporavka naloga, kao što su potvrda putem imejl adrese ili broja telefona. Gugl objašnjava da je cilj ove funkcije da korisnicima omogući povratak pristupa nalogu u situacijama kada su zaključani ili nemaju pristup svom uobičajenom telefonu ili računaru.

Da bi aktivirali ovu opciju, korisnici treba da pogledaju u kameru svog uređaja i naprave nekoliko kratkih, vođenih pokreta glavom. Na taj način kamera beleži lice iz različitih uglova i pravi jedinstveni video zapis koji kasnije služi za proveru identiteta.

Ako korisnik u budućnosti ne uspe da se prijavi na svoj Gugl nalog, može ponovo da snimi video selfi. Gugl zatim upoređuje novi snimak sa ranije sačuvanim kako bi proverio da li se zaista radi o istoj osobi.

„Video selfi poredi novi video sa onim koji ste prethodno postavili kako bi potvrdio da ste to zaista vi i pomogao vam da ponovo pristupite svom nalogu“, navodi Gugl u objavi na svom blogu, piše hackernews.

Kompanija ističe da je ova funkcija potpuno dobrovoljna i da korisnici imaju potpunu kontrolu nad njom. Video selfi mogu ukloniti sa svog naloga u bilo kom trenutku.

Takođe, Gugl tvrdi da se snimci pokreta ruku ne povezuju sa identitetom korisnika i da se brišu odmah nakon završetka procesa provere. Kompanija navodi da se podaci ne čuvaju niti koriste u druge svrhe.