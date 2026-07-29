Poslanik Zeleno-levog fronta Dobrica Veselinović upravo je u Narodnoj skupštini javno priznao da njegova partija, koja podržava "studentsku" listu priznaje tzv. Republiku Kosovo.

On je naime, tokom skupštonske rasprave o poverenju vladi, koja je ula u treći dan, izjavio: "I, odlagaćemo rešavanje teških problema sa ni nećemo uvesti Srbiju u EU, to je ono o čemu će građani gčlasati u narednom periodu".

Poslušajte samo to:

Na to je usledio oštar odgovor predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić koja ga je postavila na mesto!

Jasno mu rekla: To nije zvanični stav Republike Srbije!

Gledajte samo kako mu je odbrusila!