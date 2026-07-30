Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su E. R. (30) iz Beočina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Prema sumnjama policije, E. R. je juče, prilikom kontrole vozila u kojem se nalazio kao suvozač, fizički nasrnuo na policijskog službenika i odgurnuo ga.

Tom prilikom policajac je zadobio lake telesne povrede u vidu nagnječenja leve nadlaktice.

Kako je saopšteno, tokom pregleda vozila u gepeku je pronađen nož, zbog čega je protiv tridesettrogodišnjeg vozača podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o oružju i municiji.

E. R. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.