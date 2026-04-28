Ona je objasnila da objave na društvenim mrežama mogu predstavljati ozbiljan rizik za bezbednost.

Kako je objasnila, hakerima često nije potreban kompletan skup podataka o osobi. Dovoljno im je nekoliko naizgled nepovezanih informacija koje kasnije mogu da spoje u celinu.

Ne delite lične podatke

Prva stvar na koju je upozorila bili su lični identifikacioni podaci. To uključuje vaše puno ime, datum rođenja, lokaciju, imejl adrese povezane sa važnim nalozima i fotografije dokumenata kao što su vaš pasoš ili vozačka dozvola.

„Napadači mogu da koriste te informacije za krađu identiteta, zaobilaženje oporavka naloga, otvaranje naloga na vaše ime i za mnogo gore stvari“, rekla je.

Ne delite lokacije u realnom vremenu

Posebno je upozorila na deljenje lokacije u realnom vremenu. Objave iz kafića, teretane, škole, kancelarije ili sa putovanja mogu otkriti gde se osoba nalazi, ali i kakve su joj svakodnevne navike.

Ako neko redovno objavljuje gde vežba, kada ide na posao ili u koji kafić ide svakog jutra, stvara obrazac koji drugi mogu da prate. Takve informacije, upozorila je, mogu dovesti do praćenja, provala i drugih fizičkih bezbednosnih rizika.

Isto važi i za dnevnu rutinu. Ako osoba ide na ista mesta u isto vreme svakog dana, postaje predvidljiva, a to se može koristiti i za digitalne i za stvarne napade.

Oprez i sa fotografijama

Stručnjakinja je posebno iznenađena što ljudi često dele osetljive fotografije i dokumente. Na primer, fotografija stola može slučajno otkriti zvaničnu ličnu kartu, dokument na ekranu laptopa, poverljive informacije kompanije ili školsku ličnu kartu.

„Te informacije se mogu izvući i zloupotrebiti“, upozorila je.

Na kraju je upozorila da ljudi treba da budu oprezni i u vezi sa onim što drugi objavljuju o njima. Čak i ako sami ne dele određene informacije, prijatelji, članovi porodice ili kolege mogu nesvesno otkriti detalje koji pomažu drugima da „povežu tačke“.

„Napadačima nisu potrebne sve informacije, dovoljno im je nekoliko delova slagalice“, zaključila je i rekla nam da se pre svake objave zapitamo: može li se neko pretvarati da sam ja na osnovu svega ovoga?