Direktor azila Dragan Ć. (53) teško ranjen u nogu, ali je uspeo da razoruža napadača. Mahnitom muškarcu policijski službenici PS Zemun brzom reakcijom stavili lisice na ruke, saznaje "Telegraf.rs".



Prava drama i krvavi pir odigrali su se jutros oko 9.40 časova u azilu za pse "Zoovita" u Belaričkoj ulici 715 u Batajnici, kada je došlo do oružanog napada u kom je teško ranjen direktor ove ustanove.

Kako saznajemo, osumnjičeni Andrea S. (52) ušetao je u prostorije azila i iz vatrenog oružja ispalio hitac u direktora, pogodivši ga u predelu desne noge. Unatoč teškoj povredi, ranjeni direktor je pokazao neverovatnu prisebnost - uspeo je da savlada napadača i oduzme mu pištolj iz ruku!

Posle razoružavanja dohvatio sekiru i pretio radniku!

Međutim, drami tu nije bio kraj. Nakon što ostao bez oružja, podivljali Savić je dohvatio sekiru i njome krenuo na radnika azila R. R. (64), preteći mu smrću. Srećom, radnik u ovom napadu nije fizički povređen.

Na lice mesta su u rekordnom roku stigle patrole Policijske stanice Zemun. Pripadnici policije su munjevitom i bezbednom akcijom obuzdali i stavili pod kontrolu napadača Andreu S., kom su odmah stavljene lisice na ruke.

Ranjenom direktoru Draganu Ć. prvu pomoć su ukazale ekipa Hitne pomoći, nakon čega je vozilom hitno transportovan u bolnicu!

O celom slučaju odmah je obavešteno Uprava kriminalističke policije (UKP), a na mestu zločina izvršen je uviđaj radi utvrđivanja svih motiva i okolnosti ovog nesvakidašnjeg napada.

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